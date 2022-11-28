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1 час назад

Психотерапевт Кохун назвала самую частую причину измен

Мира Маркина

Причин для измен у партнеров может быть немало. Это и отсутствие разнообразия, любви, а также желание вернуть утраченное призвание и даже сексоголизм. Однако есть фактор, который встречается чаще всего. О нем изданию Huffpost рассказала семейный терапевт Лаура Кохун.

Психотерапевт назвала самую частую причину измен
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Новые сексуальные контакты возвращают партнеру, который решился на измену, ощущение собственной привлекательности, возвращают ему персональное внимание. По словам эксперта, многие мужчины и женщины, состоящие в длительных отношениях, приходят в терапию с жалобами на отсутствие внимания со стороны супруга.

“Отсутствие физической близости может заставить человека чувствовать себя нелюбимым. Это побуждает его искать кого-то в другом месте, чтобы удовлетворить свои потребности”, — объяснила Кохун.

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Таким образом одной из главных причин измен, по мнению психотерапевта, считается отсутствие секса в паре.

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