Психолог объяснила пользу сна в разных спальнях

Храпящим людям и тем, кто страдает от нарушений сна, лучше спать отдельно от своих супругов, считает психолог Хана Патель. В материале The Independent она объяснила пользу сна в разных спальнях для некоторых пар.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Патель, если один из супругов часто просыпается ночью, громко храпит, страдает от апноэ или вынужден часто просыпаться из-за маленьких детей, он не даст второму выспаться. В итоге оба человека проснутся утром неотдохнувшими.

Патель посоветовала в таких случаях попробовать спать в отдельных спальнях, так как это может дать обеим сторонам возможность крепко и качественно выспаться без перерыва, отметили эксперты. «Недостаточное количество сна может привести к ухудшению психического и физического здоровья. Для некоторых пар спать порознь может быть лучшим вариантом для их отношений», — прокомментировала Патель.

10 процентов совместно проживающих пар во Франции спят в отдельных спальнях

Тем не менее, эксперты признают, что некоторые люди не могут решиться спать отдельно, потому что боятся потерять близость или возможность видеть друг друга перед сном или после пробуждения.