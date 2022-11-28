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1 час назад

Психолог объяснила пользу сна в разных спальнях

Lenta.ru

Храпящим людям и тем, кто страдает от нарушений сна, лучше спать отдельно от своих супругов, считает психолог Хана Патель. В материале The Independent она объяснила пользу сна в разных спальнях для некоторых пар.

Психолог объяснила пользу сна в разных спальнях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Патель, если один из супругов часто просыпается ночью, громко храпит, страдает от апноэ или вынужден часто просыпаться из-за маленьких детей, он не даст второму выспаться. В итоге оба человека проснутся утром неотдохнувшими.

Патель посоветовала в таких случаях попробовать спать в отдельных спальнях, так как это может дать обеим сторонам возможность крепко и качественно выспаться без перерыва, отметили эксперты. «Недостаточное количество сна может привести к ухудшению психического и физического здоровья. Для некоторых пар спать порознь может быть лучшим вариантом для их отношений», — прокомментировала Патель.

10 процентов совместно проживающих пар во Франции спят в отдельных спальнях

Тем не менее, эксперты признают, что некоторые люди не могут решиться спать отдельно, потому что боятся потерять близость или возможность видеть друг друга перед сном или после пробуждения.

«Если вас беспокоит потеря близости, обсудите другие возможности поддерживать близкие отношения. Можно устраивать совместные чаепития, прежде чем отправляться в разные спальни. Важно не только проводить время вместе, но и высыпаться», — подвела итог Патель.

Любовь,
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