Как перестать ревновать к прошлому

Иногда тень экс-возлюбленной вашего мужчины может портить даже идеальные отношения.
Как бы неприятно это было осознавать, скорее всего, у вашего партнера до судьбоносной встречи уже были отношения. Он признавался кому-то в любви, строил планы на будущее, а может, бывшая до сих пор есть в жизни вашего избранника. Мысли о том, как было до вас, могут изматывать, а ревность к прошлому превратиться в настоящую паранойю. Как перестать бояться теней его бывших и принять историю возлюбленного? Шаг
Важно признаться самой себе, что вы злитесь или обижаетесь. А затем задать вопрос: «На что?» Может быть, вам не нравится, что с кем-то любимый мужчина был более романтичным или пережил тот опыт, который вам бы хотелось разделить на двоих.
Вам кажется, что избранник то и дело вспоминает бывшую, а теперь остановитесь и пересчитайте, как часто вы сами думаете об экс-партнерах, что чувствуете к этим людям, хотели бы их вернуть. Скорее всего, вашему любимому мужчине тоже нет дела до его прошлых отношений.
Да, сделать это непросто, но, если вы признаетесь мужчине, что ревнуете его к прошлому, поделитесь чувствами и попросите поддержки. Нет ничего страшного в том, что вы боитесь потерять того, кого любите, а конкуренцию видите в женщине из его прошлого. Скорее всего, избранник поддержит вас и поможет преодолеть страх.
Вместо ревности помогите вашим отношениям. Не хватает любви и романтики? Подумайте, давно ли вы сами радовали партнера. Устройте сюрприз, сходите на свидание, получите новые впечатление. Чем больше приятных моментов вас связывает, тем меньше шансов, что в ваш уютный мирок вторгнется прошлое. Шаг
Как только в голове появляется мысль посмотреть страничку той самой девушки, идите мыть посуду. Или сделайте десять приседаний, или помедитируйте. Будьте заняты тем, что полезно для вас, тогда на разрушающие мысли просто не будет времени и сил.