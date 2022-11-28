Как перестать ревновать к прошлому

Иногда тень экс-возлюбленной вашего мужчины может портить даже идеальные отношения.

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Как бы неприятно это было осознавать, скорее всего, у вашего партнера до судьбоносной встречи уже были отношения. Он признавался кому-то в любви, строил планы на будущее, а может, бывшая до сих пор есть в жизни вашего избранника. Мысли о том, как было до вас, могут изматывать, а ревность к прошлому превратиться в настоящую паранойю. Как перестать бояться теней его бывших и принять историю возлюбленного? Шаг

1: Принять свои чувства

Важно признаться самой себе, что вы злитесь или обижаетесь. А затем задать вопрос: «На что?» Может быть, вам не нравится, что с кем-то любимый мужчина был более романтичным или пережил тот опыт, который вам бы хотелось разделить на двоих.

Шаг 2: Посмотрите на ситуацию его глазами

Вам кажется, что избранник то и дело вспоминает бывшую, а теперь остановитесь и пересчитайте, как часто вы сами думаете об экс-партнерах, что чувствуете к этим людям, хотели бы их вернуть. Скорее всего, вашему любимому мужчине тоже нет дела до его прошлых отношений.

Шаг 3: Поговорите

Да, сделать это непросто, но, если вы признаетесь мужчине, что ревнуете его к прошлому, поделитесь чувствами и попросите поддержки. Нет ничего страшного в том, что вы боитесь потерять того, кого любите, а конкуренцию видите в женщине из его прошлого. Скорее всего, избранник поддержит вас и поможет преодолеть страх.

Шаг 4: Направь энергию в другое русло

Вместо ревности помогите вашим отношениям. Не хватает любви и романтики? Подумайте, давно ли вы сами радовали партнера. Устройте сюрприз, сходите на свидание, получите новые впечатление. Чем больше приятных моментов вас связывает, тем меньше шансов, что в ваш уютный мирок вторгнется прошлое. Шаг

5: Займитесь делом