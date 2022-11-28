Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

В Москве уроженцы Средней Азии из-за ревности устроили резню на глазах у охранника

Газета.Ru

В Москве женщина из Средней Азии несколько раз ударила своего мужа ножом после скандала, который они устроили в одном из ЖК города. Об этом сообщается в Telegram-канале 1-й Криминальный.

В Москве уроженцы Средней Азии из-за ревности устроили резню на глазах у охранника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 26 ноября 2022 года в ЖК-комплексе «Новая Звезда», который находится в Коммунарке на улице Бачуринская.

Молодая семья мигрантов устроила скандал прямо на глазах у охранника. Причиной ссоры стало подозрение жены в измене мужа.

В ходе выяснения отношений девушка несколько раз ударила своего партнера ножом.

Жильцы утверждают, что подобные ситуации происходят регулярно на территории ЖК. Вечером опасно выходить из дома из-за постоянных драк и поножовщин. В нескольких блоках расположены незаконные хостелы для мигрантов, а также притоны.

Ранее, в августе 2022 года, в Сургуте пьяная жена ударила мужа ножом на глазах у их маленьких детей после того, как он ее избил.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители