В Москве уроженцы Средней Азии из-за ревности устроили резню на глазах у охранника

В Москве женщина из Средней Азии несколько раз ударила своего мужа ножом после скандала, который они устроили в одном из ЖК города. Об этом сообщается в Telegram-канале 1-й Криминальный.

Инцидент произошел 26 ноября 2022 года в ЖК-комплексе «Новая Звезда», который находится в Коммунарке на улице Бачуринская.

Молодая семья мигрантов устроила скандал прямо на глазах у охранника. Причиной ссоры стало подозрение жены в измене мужа.

В ходе выяснения отношений девушка несколько раз ударила своего партнера ножом.

Жильцы утверждают, что подобные ситуации происходят регулярно на территории ЖК. Вечером опасно выходить из дома из-за постоянных драк и поножовщин. В нескольких блоках расположены незаконные хостелы для мигрантов, а также притоны.