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22 минуты назад

Женщина запретила мужу полнеть и пообещала развестись в случае набора веса

Lenta.ru

Пользовательница британского форума Mumsnet рассказала о планах запретить мужу полнеть и пообещала развестись с ним в случае, если он продолжит набирать вес. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина запретила мужу полнеть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина написала, что ее свекор страдает от ожирения и с трудом передвигается. По ее словам, она не осуждает мужчину, но переживает, что его сын пойдет по стопам отца.

«Муж может повторить судьбу папы. Мы с ним никогда не обедаем вместе, он не ест здоровую пищу, которую я готовлю, он просто заказывает еду», — пожаловалась автор.

Пользовательница добавила, что специально готовит здоровую еду, раскладывает ее на порции и ставит в холодильник, чтобы муж мог в любой момент перекусить без вреда для фигуры и организма. Однако мужчина игнорирует старания жены и продолжает заказывать готовую еду. Он также отказывается следовать ее правилу не ужинать поздно вечером и ложиться спать с легким ощущением голода.

У пары есть дети, и они часто отправляются на прогулки всей семьей. Обычно перед выходом из дома автор поста и дети перекусывают, чтобы не проголодаться слишком быстро. Мужчина же заявляет, что не голоден, но в самом начале прогулки покупает вредные закуски.

Пользовательница пыталась намекнуть мужу, что переживает за его фигуру и здоровье.

«Он не понимает намеков! Будет ли нормально, если просто скажу ему, что если он станет таким же большим, как его отец, я захочу развестись?» — спросила она подписчиков.

Люди в комментариях предложили автору поста посмотреть на себя со стороны и проанализировать ее отношения с едой. Они обратили внимание на то, что оба подхода к питанию — как мужчины, так и его жены — не выглядят здоровыми. По мнению подписчиков, для гармонии в паре обоим партнерам нужно разобраться со своими проблемами и прийти к компромиссу в вопросах, касающихся еды.

Любовь,
18+
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