4 небанальные причины, которые толкают женщину изменить мужу

Мужчины даже представить себе такого не могут. Считается, что женских измен примерно в два раза меньше мужских, однако семейные психологи уверены в обратном — женских измен всего на пару процентов меньше, чем мужских. И дело не в том, что женщина чувствует больше ответственности, просто для женщины сексуальная близость требует большей подготовки, в том числе и моральной, из-за чего некоторые представительницы слабого пола могут и вовсе отказаться от реального физического контакта. При этом мужчинам бесконечно интересно, какие причины могут подтолкнуть любимую в объятия другого партнера. Мы решили собрать самые неочевидные для мужчин причины.
Как правило, любой человек, испытывающий проблемы с самооценкой, будет пытаться компенсировать неуверенность путем одобрения со стороны. Женщины также могут искать восхищения не только от своего мужчины, но и от человека, который просто проявит в ней интерес, особенно если ее супруг не балует ее вниманием, которое женщине подобного склада просто необходимо. Конечно, далеко не всегда женщина решается на откровенную измену, однако чем хуже отношения в паре, тем проще искать утешения и выслушивать комплименты в постели более чувственного партнера.
Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть в ситуации, когда женщина находится в состоянии полного покоя в отношениях? Тем не менее некоторые женщины идут на такой отчаянный шаг ради новых впечатлений. Часто такое случается в семьях, где женщина полностью погружена в быт и практически не получает внимания супруга, а отсутствие мужа рядом, как мы уже говорили ранее, может привести к желанию женщины снова почувствовать себя живой и невероятно привлекательной.
Другая крайность — женщина совершила такой поступок не подумав. И снова мы приходим к тому, что в паре есть некоторые проблемы, которые по какой-то причине не решаются партнерами. В такой ситуации женщину довольно легко подтолкнуть в объятия другого мужчины, например, когда женщина будет максимально расслаблена, а рядом окажется невероятно симпатичный мужчина, который приятными словами и галантными жестами вскружит голову женщине. Она и сама не заметит, как окажется в чужой постели.
Наверное, самый небанальный способ женщины сообщить мужчине, что отношения себя изжили, — изменить. Такие ситуации вполне реальны, правда, далеко не всегда женщины решаются на такие радикальные способы заявить мужу о разрыве. Психологи уверены, что женщинам, которые пытаются таким образом вызвать отрицательные чувства своего мужа, должны подумать о том, что это просто несправедливо по отношению к партнеру, с которым женщина провела большое количество времени вместе. Идеально, если пара сядет обсудить проблемы в браке, и если общий язык потерян навсегда, лучше разойтись достойно.