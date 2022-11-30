Какие анкеты на сайтах знакомств привлекают лучше других: мнение ученых

Огромное количество людей ищет пару на сайтах знакомств. И неудивительно, ведь такие сервисы отвечают потребностям миллионов людей: кто-то с их помощью находит приятные знакомства на одну ночь, а кому-то удается построить семью.

Фото: Unsplash Unsplash

Видео дня

Однако пока одни анкеты собирают сотни "суперлайков", другие остаются в стороне. Ученые выяснили, с чем это связано, и какие профили на самом деле выглядят привлекательными для других людей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Учёные из Тилбургского университета в Нидерландах провели исследование, в котором приняли участие 1234 добровольцев. Большинство из них пользовались сервисом 50PlusMatch – это сайт знакомств для людей 50 лет и старше. Соотношение мужчин и женщин в исследовании составляло примерно 50/50.

Добровольцам показали 308 реальных анкет с сайтов знакомств. Предварительно их адаптировали для исследования: из профилей убрали фотографии, сократили длину описаний до первых 500 символов, а также поменяли имена и ники в целях конфиденциальности. Испытуемым предложили оценить профили по нескольким параметрам. В их числе: оригинальность и странность текстов и предполагаемые личностные качества владельцев.

В ходе анализа ученые выяснили, что владельцы профилей, которые испытуемые называли оригинальными, также набирали более высокие баллы при оценке IQ, чувства юмора, привлекательности и вероятности того, что участники хотели бы с ними встречаться. Добровольцы были почти единогласны в своем мнении о том, какие анкеты являются оригинальными, а какие странными.

Далее ученые проанализировали те же профили с учетом отзывов участников, чтобы выделить детали текстов, которые воспринимаются оригинальными. Как выяснилось, в более успешных анкетах используются метафоры и содержится больше конкретной личной информации.