Сексолог пояснила, что делать в случае "мягкой" измены

Николь МакНиколс, сексолог, рассказала о появлении нового понятия "мягкая" измена. Об этом сообщает Daily Star.

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Эксперт по сексу отметила, что новые технологии способствовали появлению нового вида измены, который получил названия "мягкая". Под этим понятием подразумевается то, что человек может ставить отметки "нравится" обнаженным моделям в социальных сетях, общаться с ними на платных сервисах и смотреть порно.

Основной проблемой, по мнению эксперта, является то, что одни люди считают безобидным общением, а другие могут классифицировать это как измену. По мнению МакНиколс, ссор в отношениях на этой почве можно избежать с помощью разговора. Она посоветовала откровенно говорить с партнером о своих чувствах, чтобы избежать проблем.