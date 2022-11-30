Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
2 часа назад

Сексолог МакНиколс рассказала о новом понятии "мягкой" измены

Мария Каткова

Николь МакНиколс, сексолог, рассказала о появлении нового понятия "мягкая" измена. Об этом сообщает Daily Star.

Сексолог пояснила, что делать в случае "мягкой" измены
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт по сексу отметила, что новые технологии способствовали появлению нового вида измены, который получил названия "мягкая". Под этим понятием подразумевается то, что человек может ставить отметки "нравится" обнаженным моделям в социальных сетях, общаться с ними на платных сервисах и смотреть порно.

Сексолог назвала причины измен в браке

Основной проблемой, по мнению эксперта, является то, что одни люди считают безобидным общением, а другие могут классифицировать это как измену. По мнению МакНиколс, ссор в отношениях на этой почве можно избежать с помощью разговора. Она посоветовала откровенно говорить с партнером о своих чувствах, чтобы избежать проблем.

Ранее сообщалось, что мужчины назвали случаи, в которых отказываются от секса.

Любовь,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители