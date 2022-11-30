Психолог назвал плюсы секса до брака

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, чем важен секс до брака. Об этом сообщает "Лента.ру".
Самбурский заявил, что в современном мире не существует табу на секс до брака, но некоторые люди пытаются его придерживаться. Эксперт отметил, что секс до брака помогает партнерам понять, подходят ли они друг другу в интимном плане. Если человек не устроит после первой брачной ночи, то расстаться с ним будет сложнее.
Также психолог добавил, что секс является основной потребностью человека для самореализации, а, учитывая поздний возраст вступления в брак, с этим могут возникнуть проблемы. Также отказ от секса в возрасте полового созревания чреват депрессивными расстройствами.
Ранее сообщалось, что сексолог пояснила, что делать в случае "мягкой" измены.