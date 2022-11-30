Психолог назвал плюсы секса до брака

Самбурский заявил, что в современном мире не существует табу на секс до брака, но некоторые люди пытаются его придерживаться. Эксперт отметил, что секс до брака помогает партнерам понять, подходят ли они друг другу в интимном плане. Если человек не устроит после первой брачной ночи, то расстаться с ним будет сложнее.