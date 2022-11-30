Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
36 минут назад

Психолог Самбурский заявил, что в сексе до брака больше плюсов

Мария Каткова

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, чем важен секс до брака. Об этом сообщает "Лента.ру".

Психолог назвал плюсы секса до брака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самбурский заявил, что в современном мире не существует табу на секс до брака, но некоторые люди пытаются его придерживаться. Эксперт отметил, что секс до брака помогает партнерам понять, подходят ли они друг другу в интимном плане. Если человек не устроит после первой брачной ночи, то расстаться с ним будет сложнее.

Сексологи объяснили, как пробудить женское либидо

Также психолог добавил, что секс является основной потребностью человека для самореализации, а, учитывая поздний возраст вступления в брак, с этим могут возникнуть проблемы. Также отказ от секса в возрасте полового созревания чреват депрессивными расстройствами.

Ранее сообщалось, что сексолог пояснила, что делать в случае "мягкой" измены.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители