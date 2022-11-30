Чем полезен тантрический секс

Для начала, развеем один очень распространенный миф, который сводит такое глубокое и магическое понятие, как тантра к чему-то греховному. Не секрет, что испокон веков большинство религий именно в таком ключе говорили о сексе. И мотив был один: желание контролировать людей. Потому что сила сексуальной энергии невероятна.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Екатерина Плотко Эксперт по тантре, основатель клуба «Женщина-радуга»

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Здоровье

Тантра — это жизнь, которая трансформирует человека и все вокруг. Она открывает безграничные горизонты во всех аспектах жизни, как на тонком духовном плане, так и в мирском. Слово «Тантра» произошло из двух слов «таноти» — расширение и «траяти» — освобождение. Это настоящая наука, которую по-хорошему стоит изучать каждому. Это наука, изучающая освобождение сознания посредством расширения и высвобождения энергии. Энергии, которая трансформирует нас изнутри, ведет нас к себе настоящим, помогает совершенствоваться по всех сферах жизни: семья, дети, реализация, любовь, секс и здоровье. Это магия, овладев которой, можно стать настоящим волшебником, творцом своей жизни. Один из важных моментов — здоровье. Многие специалисты, изучающие разные системы оздоровления через питание, аюрведу, нутрициологию, различные способы голодания и очищения организма. Сегодня к этому списку добавляют тантру. Кого-то это может удивить, но тантра — это действительно прямой путь к здоровью и долголетию.

Чувства

Все мы знаем органы, из которых состоит наше тело, но есть еще один орган, который нельзя разглядеть через рентген, но его можно чувствовать. Вернее, им можно чувствовать. Назовем его «чувствилище». И секрет в том, что любого из нас энергетически притягивают, манят, вдохновляют люди, у кого это чувствилище развито, оно живое и необъятное. Способность человека чувствовать по-настоящему очень важно для его развития во всех сферах жизни. Человеку чувствующему не нужны советы со стороны, что хорошо, а что плохо, что полезно для здоровья, а что губительно, какие продукты питания дарят энергию, а какие лишь дают её в кредит, а потом забирают с процентами, общение с какими людьми тебя наполняет, а с какими — обесточивает. Назовем это «чувствовать жизнь», как на кончиках пальцев можно почувствовать очищающую влагу утренней росы. Научиться чувствовать и вкушать жизнь каждой клеточкой своего тела помогает тантра.

Энергия

Еще один важный аспект физического здоровья человека — это энергия. Например, мы убеждены, что только две цельных, до краешков наполненных и энергетически заряженных личности, встретившись, «вместе могут творить миры», вдохновлять друг друга, развиваться с космической скоростью. И путь к такой магии отношений тоже лежит через тантру.

Сексуальная энергия — самая мощная в человеке. Это энергетический заряд невероятной силы находится внизу живота и накапливается в нижних энергетических центрах. Постепенно заполняя все, в том числе и верхние энергетические центры, он требует разрядки. Избавиться от этого напряжения можно всем известным способом. Но тантра здесь открывает секрет, как сохранить эту космическую энергию, а не просто слить… Она помогает пробудить максимальное количество энергии в наших нижних чакрах, потом бережно напитать ей каждый сантиметр нашего тела изнутри. И в этот момент происходит волшебство на уровне физики… Ты просто становишься источником, электростанцией, родником чистой энергии… И тебе не нужно искать куда бы подключиться, где бы взять сил. Все внутри тебя. И несомненно, что в таком наполненном состоянии получается все: спорятся дела, притягиваются такие же сильные заряженные люди, жизнь наполняется красками и вкусом. И с точки зрения здоровья, тело начинает вибрировать на таких же высоких частотах. Как результат, все проблемы со здоровьем просто отступают. Тело самооздоравливается, самоочищается.

Снижение стресса

Тантра находится в очень сильной взаимосвязи с физиологией человека, а так же, влияет на его психологическое состояние. Вообще, тантра — это путь к естественному омоложению внутренних органов и, конечно, внешней оболочки. Одни только горящие сияющие притягательным светом глаза чего стоят… Регулярные занятия тантрой полностью снижают уровень стресса в организме и последствия его влияния. Доказаны такие факты, что в процессе практик изменяется частота колебаний головного мозга, улучшается кровообращение, нормализуется действие эндокринной системы, повышается иммунитет в целом.

Мужское здоровье

Если пойти глубже в тему сексуального здоровья, у опытных тантрических мужчин оргазм происходит без семяизвержения, которое кстати, полезным не является, поскольку мужская энергия расходуется понапрасну и, как результат, организм регулярно затрачивает много ресурсов для восстановления массы семени и наполнения его всеми необходимыми элементами. Так же, тантра способствует балансу гормональной системы и уберегает от нарушений потенции.

Гормональный фон

Тантрические женщины посредством практик также выравнивают свой гормональный фон, менструации проходят менее болезненно и не так обильно. У зрелых женщин отдаляется менопауза, предотвращается опущение органов таза. Вообще, у тантрических женщин самый главный энергетический центр — матка — пышет здоровьем.