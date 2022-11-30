Чем полезен тантрический секс

Для начала, развеем один очень распространенный миф, который сводит такое глубокое и магическое понятие, как тантра к чему-то греховному. Не секрет, что испокон веков большинство религий именно в таком ключе говорили о сексе. И мотив был один: желание контролировать людей. Потому что сила сексуальной энергии невероятна.
Екатерина Плотко Эксперт по тантре, основатель клуба «Женщина-радуга»
Тантра — это жизнь, которая трансформирует человека и все вокруг. Она открывает безграничные горизонты во всех аспектах жизни, как на тонком духовном плане, так и в мирском. Слово «Тантра» произошло из двух слов «таноти» — расширение и «траяти» — освобождение. Это настоящая наука, которую по-хорошему стоит изучать каждому. Это наука, изучающая освобождение сознания посредством расширения и высвобождения энергии. Энергии, которая трансформирует нас изнутри, ведет нас к себе настоящим, помогает совершенствоваться по всех сферах жизни: семья, дети, реализация, любовь, секс и здоровье. Это магия, овладев которой, можно стать настоящим волшебником, творцом своей жизни. Один из важных моментов — здоровье. Многие специалисты, изучающие разные системы оздоровления через питание, аюрведу, нутрициологию, различные способы голодания и очищения организма. Сегодня к этому списку добавляют тантру. Кого-то это может удивить, но тантра — это действительно прямой путь к здоровью и долголетию.
Все мы знаем органы, из которых состоит наше тело, но есть еще один орган, который нельзя разглядеть через рентген, но его можно чувствовать. Вернее, им можно чувствовать. Назовем его «чувствилище». И секрет в том, что любого из нас энергетически притягивают, манят, вдохновляют люди, у кого это чувствилище развито, оно живое и необъятное. Способность человека чувствовать по-настоящему очень важно для его развития во всех сферах жизни. Человеку чувствующему не нужны советы со стороны, что хорошо, а что плохо, что полезно для здоровья, а что губительно, какие продукты питания дарят энергию, а какие лишь дают её в кредит, а потом забирают с процентами, общение с какими людьми тебя наполняет, а с какими — обесточивает. Назовем это «чувствовать жизнь», как на кончиках пальцев можно почувствовать очищающую влагу утренней росы. Научиться чувствовать и вкушать жизнь каждой клеточкой своего тела помогает тантра.
Еще один важный аспект физического здоровья человека — это энергия. Например, мы убеждены, что только две цельных, до краешков наполненных и энергетически заряженных личности, встретившись, «вместе могут творить миры», вдохновлять друг друга, развиваться с космической скоростью. И путь к такой магии отношений тоже лежит через тантру.
Сексуальная энергия — самая мощная в человеке. Это энергетический заряд невероятной силы находится внизу живота и накапливается в нижних энергетических центрах. Постепенно заполняя все, в том числе и верхние энергетические центры, он требует разрядки. Избавиться от этого напряжения можно всем известным способом. Но тантра здесь открывает секрет, как сохранить эту космическую энергию, а не просто слить… Она помогает пробудить максимальное количество энергии в наших нижних чакрах, потом бережно напитать ей каждый сантиметр нашего тела изнутри. И в этот момент происходит волшебство на уровне физики… Ты просто становишься источником, электростанцией, родником чистой энергии… И тебе не нужно искать куда бы подключиться, где бы взять сил. Все внутри тебя. И несомненно, что в таком наполненном состоянии получается все: спорятся дела, притягиваются такие же сильные заряженные люди, жизнь наполняется красками и вкусом. И с точки зрения здоровья, тело начинает вибрировать на таких же высоких частотах. Как результат, все проблемы со здоровьем просто отступают. Тело самооздоравливается, самоочищается.
Тантра находится в очень сильной взаимосвязи с физиологией человека, а так же, влияет на его психологическое состояние. Вообще, тантра — это путь к естественному омоложению внутренних органов и, конечно, внешней оболочки. Одни только горящие сияющие притягательным светом глаза чего стоят… Регулярные занятия тантрой полностью снижают уровень стресса в организме и последствия его влияния. Доказаны такие факты, что в процессе практик изменяется частота колебаний головного мозга, улучшается кровообращение, нормализуется действие эндокринной системы, повышается иммунитет в целом.
Если пойти глубже в тему сексуального здоровья, у опытных тантрических мужчин оргазм происходит без семяизвержения, которое кстати, полезным не является, поскольку мужская энергия расходуется понапрасну и, как результат, организм регулярно затрачивает много ресурсов для восстановления массы семени и наполнения его всеми необходимыми элементами. Так же, тантра способствует балансу гормональной системы и уберегает от нарушений потенции.
Тантрические женщины посредством практик также выравнивают свой гормональный фон, менструации проходят менее болезненно и не так обильно. У зрелых женщин отдаляется менопауза, предотвращается опущение органов таза. Вообще, у тантрических женщин самый главный энергетический центр — матка — пышет здоровьем.
Так что, тантра — это прямой источник чистой живительной энергии, целительный инструмент, который помогает нам избавиться от блоков, излечить внутренние травмы болезненного опыта оздоровиться и по-максимуму реализовать свой потенциал, обрести внутреннюю свободу и чувствовать жизнь каждой клеточкой своего тела с каждым новым вдохом и выдохом, глубоким, как сама жизнь.