Девушка описала идеального мужа фразой "моется перед сном"

22-летняя девушка с двумя собаками и работой в HR-сфере опубликовала в соцсети "ВКонтакте" 53 требования для идеального мужа. Скриншоты ее поста опубликовали в Telegram-канале "Двач", где пользователи сети выступили с критикой некоторых пунктов в списке.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Согласно публикации, девушка ищет мужчину, который в том числе моется перед сном, не запрещает плакать, не отрицает свою импотенцию, "не съедает полностью новый уникальный продукт без спроса", не оставляет продукты открытыми, старается не шуметь во время сна, дарит цветы раз в месяц и "умеет быть серьезным, когда нужно".

В комментариях многие пользователи посчитали, что девушка слишком требовательна к потенциальному партнеру. Особенно их смутили такие пункты автора поста, как "имеет IQ выше 120" и "готов предоставить доступ к своему Instagram".

"Пугает, что ей 22 года всего, или это с папы списано", - написал один из пользователей.

Другой констатировал, что "часть формулировок - кринж, но круто, что человек знает, чего хочет". Также в комментариях посчитали, что возможно девушка никогда и не была в серьезных отношениях. Некоторые пользователи посчитали, что список в целом корректен для близких отношений между двумя людьми.