Как часто надо заниматься сексом, чтобы брак был идеальным

Как часто нужно заниматься сексом, чтобы сохранить остроту отношений? Кажется, ученые нашли ответ. Рассказываем о новом исследовании в материале «Рамблера».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Принято считать, что частый секс — это показатель того, что между вами все отлично. Стоит нечаянно упомянуть, что вы далеко не каждый день занимаетесь любовь, и в этой самой любви начинают сомневаться. Но действительно ли секс должен быть частым, чтобы поддерживать гармонию и страсть в отношениях пары? Оказывается, нет. Недавно специалисты американского Общества психологии личности и социальной психологии провели исследование, чтобы выяснить, какое же количество половых актов нужно для счастья обоих партнеров — для этого они опросили 30 тысяч мужчин и женщин.

Результаты показали, что до определенного момента частота секса действительно коррелирует с чувством счастья, взаимной любви и удовлетворенности союзом. Однако такая зависимость в определенный момент исчезает: эксперты установили, что люди, которые занимаются любовью раз в неделю, также довольны отношениям, как те, кто делает это гораздо чаще.