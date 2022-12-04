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2 часа назад

Как часто надо заниматься сексом, чтобы брак был идеальным

Мира Маркина

Как часто нужно заниматься сексом, чтобы сохранить остроту отношений? Кажется, ученые нашли ответ. Рассказываем о новом исследовании в материале «Рамблера».

Как часто надо заниматься сексом, чтобы брак был идеальным
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Принято считать, что частый секс — это показатель того, что между вами все отлично. Стоит нечаянно упомянуть, что вы далеко не каждый день занимаетесь любовь, и в этой самой любви начинают сомневаться. Но действительно ли секс должен быть частым, чтобы поддерживать гармонию и страсть в отношениях пары? Оказывается, нет. Недавно специалисты американского Общества психологии личности и социальной психологии провели исследование, чтобы выяснить, какое же количество половых актов нужно для счастья обоих партнеров — для этого они опросили 30 тысяч мужчин и женщин.

Главное — его достоинство: что мешает довести мужчину до оргазма

Результаты показали, что до определенного момента частота секса действительно коррелирует с чувством счастья, взаимной любви и удовлетворенности союзом. Однако такая зависимость в определенный момент исчезает: эксперты установили, что люди, которые занимаются любовью раз в неделю, также довольны отношениям, как те, кто делает это гораздо чаще.

Оказалось, что значение также имеет эмоциональная связь с партнером. Другими словами, ежедневные объятия, поцелуи, прикосновения и даже взгляды также важны, как и секс — именно они позволяют людям чувствовать, что их любят. А вот пол, возраст и продолжительность отношений не имеют значения: правило «одного раза в неделю» работает для самых разных пар и браков.

Любовь,
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