Как понять, что в вашей паре есть психологическое насилие

Вы можете этого даже не замечать. Процент людей, хотя бы раз бывавших в токсичных отношениях, просто поражает своим значением — 86%. При этом «жертва» довольно поздно понимает, что ее затянули «в сети», а «красных флажков» хватало для того, чтобы задуматься над экологичностью своих отношений. Какими же могут быть яркие признаки психологического насилия, которые вы, возможно, игнорируете? Мы попытались разобраться вместе с психологом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вы ощущаете тяжелый контроль

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Тревожный сигнал, который многие принимают за заботу. Сначала партнер мягко интересуется, какие планы есть у второй половинки, постепенно приходится отчитываться буквально за каждый шаг. Со временем «жертве» нельзя выйти из дома, не сообщив, куда она направляется. И даже в этой ситуации абьюзер будет пытаться повлиять, к примеру, ваша встреча с подругами обернется в бесконечный сеанс связи с мужчиной. Есть ли в вашей паре подобные установки?

Вас игнорируют

Типичным приемом манипулятора является игнорирование, причем особого повода для этого не нужно. Когда партнер понимает, что не может на вас повлиять другими способами, он прибегает к игнорированию, которое очень больно задевает за живое, и обвинить партнера, по сути, не в чем — он же не кричит и не подавляет вас. На самом деле это самое настоящее психологическое насилие, так как один из партнеров целенаправленно причиняет душевный дискомфорт своей половинке. Будьте очень внимательны!

Вас обесценивают