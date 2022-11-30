Как понять, что в вашей паре есть психологическое насилие

Вы можете этого даже не замечать. Процент людей, хотя бы раз бывавших в токсичных отношениях, просто поражает своим значением — 86%. При этом «жертва» довольно поздно понимает, что ее затянули «в сети», а «красных флажков» хватало для того, чтобы задуматься над экологичностью своих отношений. Какими же могут быть яркие признаки психологического насилия, которые вы, возможно, игнорируете? Мы попытались разобраться вместе с психологом.
Тревожный сигнал, который многие принимают за заботу. Сначала партнер мягко интересуется, какие планы есть у второй половинки, постепенно приходится отчитываться буквально за каждый шаг. Со временем «жертве» нельзя выйти из дома, не сообщив, куда она направляется. И даже в этой ситуации абьюзер будет пытаться повлиять, к примеру, ваша встреча с подругами обернется в бесконечный сеанс связи с мужчиной. Есть ли в вашей паре подобные установки?
Типичным приемом манипулятора является игнорирование, причем особого повода для этого не нужно. Когда партнер понимает, что не может на вас повлиять другими способами, он прибегает к игнорированию, которое очень больно задевает за живое, и обвинить партнера, по сути, не в чем — он же не кричит и не подавляет вас. На самом деле это самое настоящее психологическое насилие, так как один из партнеров целенаправленно причиняет душевный дискомфорт своей половинке. Будьте очень внимательны!
И снова «крючок» от абьюзера. Как правило, его используют, когда партнер точно знает, насколько вас вдохновляет похвала. Что бы вы не делали, вы не добьетесь положительной оценки от своей абьюзивной второй половинки, и вовсе не потому, что вы не постарались. Вас просто подсаживают на «иглу одобрения», когда вы готовы пойти на любые условия своего партнера, лишь бы заслужить похвалу и положительную оценку. Хуже всего, когда окружающие находятся в такой же ситуации и пытаются внушить вам, что «все так живут», и что вы преувеличиваете. Но если вам кажется, что в ваших отношениях что-то идет не так, с огромной вероятностью, так оно и есть. Принимайте решения только самостоятельно, не опираясь на чужой опыт.