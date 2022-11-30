4 позы в сексе, если вам трудно сдерживать страсть

Будьте готовы к завистливым взглядам соседей. Страсть может накрыть в самый неожиданный момент. Это ощущение знакомо почти каждой влюбленной паре, особенно на начальном этапе отношений. При этом мало кто задумывается о позах, когда желание застилает глаза. Тем временем сексологи собрали топ самых удобных поз для таких случаев, а мы готовы поделиться им с вами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Жесткая собака»

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Может показаться, что речь идет о классической позе doggy style, но мы предлагаем рассмотреть более грубый вариант. Женщина становится на четвереньки, мужчина же занимает позицию на коленях сзади, затем медленно входит. Партнеров никак не ограничены в действиях — естественно, если обе стороны согласны на более грубый секс. Что удобно, эту позу могут практиковать как пары, находящиеся в долгих отношениях, так и те, кто только познает друг друга. Кроме того, поза применима практически в любом месте, главное, соблюдать осторожность и не нарушать общественный порядок.

Секс у стены

Когда нет времени раздумывать, куда примоститься, вам всего лишь нужно найти гладкую стену. Поза идеально подходит для внезапного секса, когда кровати или других горизонтальных поверхностей рядом не обнаружено. Вам даже не нужно полностью раздеваться, что делает эту позу удобной для секса вне дома. Но, как мы предупреждали, не нарушаем общественный порядок, если уж вам совсем тяжело сдерживать страсть.

Колени у груди

Прекрасная поза для секса, когда вы остались дома вдвоем. Женщина располагается на спине в постели, подтягивает колени к груди. Мужчина становится на колени перед женщиной и перекладывает ноги женщины себе на плечи, при этом наклоняясь так, чтобы женские ноги согнулись в коленях. В этой позе обеспечено глубокое проникновение и не менее яркий оргазм, за что эту позу любят практически все. Будьте осторожны, если у вас есть проблемы с позвоночником — резкие движения и слишком острый угол наклона ног может спровоцировать защемление нерва.

Женщина на коленях у мужчины