Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
2 часа назад

Женщинам подсказали способы правильно реагировать на мужские неудачи в постели

Lenta.ru

Женщинам стоит избегать смеха и шуток при неудаче мужчины в постели, так как это приведет его к неуверенности в себе и может разрушить отношения, призвали сексолог Лариса Плетнева и клинический психолог Владимир Дернов. В беседе с «Лентой.ру» они подсказали способы правильно реагировать на неловкую ситуацию в интимной сфере.

Женщинам подсказали способы правильно реагировать на мужские неудачи в постели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дернов предупредил, что страх разочаровать женщину в постели — один из самых сильных мужских страхов. И в случае возникновения у него внезапных проблем с эрекцией от реакции женщины во многом зависит, как будут дальше развиваться отношения в паре. По его словам, важно деликатно помочь ему переключить внимание, например, сказать о своих желаниях и предложить альтернативы.

В свою очередь, сексолог Лариса Плетнева объяснила, что в столь деликатной ситуации не должно быть места юмору — даже «любя». В данном случае смех — это прямая дорога для развития у мужчины серьезных проблем с эрекцией и неуверенности в себе. Женщине необходимо контролировать свои эмоции и не показывать злости или шока.

В то же время не стоит воспринимать неудачу партнера в постели как катастрофу: согласно исследованиям, у 85 процентов мужчин хотя бы раз в жизни случался «сбой».

В заключение Плетнева предложила попробовать заняться сексом с мужчиной на следующее утро после неудачи. «Утром эрекция обычно стабильна, и ваш партнер сможет забыть свою вечернюю неудачу, если утром все хорошо получится», — отметила сексолог.

Ранее психолог Станислав Самбурский перечислил аргументы против отказа от секса до брака. По его словам, интимная близость до официальной регистрации отношений поможет партнерам убедиться в совпадении темпераментов и избежать разочарования.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители