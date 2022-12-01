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1 час назад

Психолог Шахов назвал обязанности мужчины в семье

Газета.Ru

Обязанностями мужчины в семье являются обеспечение достойной жизни и безопасности, а также участие в воспитании детей. Такое мнение в разговоре с РИАМО выразил психолог Александр Шахов. Также, по его словам, глава семейства должен понимать женскую психологию.

Психолог Шахов назвал обязанности мужчины в семье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Обеспечить защиту. Физическую и эмоциональную. Кроме того, что мужчина должен думать о деньгах, он должен подумать и о том, чтобы его семья была защищена от физических и психологических нападок извне и изнутри тоже", — отметил Шахов.

Он добавил, что мужчина должен заботиться о своей внешности и здоровье. Кроме того, женщину радует, когда мужчина развивает коммуникативные навыки, способен сохранять выдержку в трудных ситуациях, расширяет знания семейной психологии, а также помнит об интересах всей семьи при решении сложных вопросов, заключил специалист.

Ранее практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева рассказала "Газете.Ru", что неправильное поведение родителей при разводе может существенно усилить переживания ребенка.

Любовь,Александр Шахов,
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