Психолог Шахов назвал обязанности мужчины в семье

Обязанностями мужчины в семье являются обеспечение достойной жизни и безопасности, а также участие в воспитании детей. Такое мнение в разговоре с РИАМО выразил психолог Александр Шахов. Также, по его словам, глава семейства должен понимать женскую психологию.
"Обеспечить защиту. Физическую и эмоциональную. Кроме того, что мужчина должен думать о деньгах, он должен подумать и о том, чтобы его семья была защищена от физических и психологических нападок извне и изнутри тоже", — отметил Шахов.
Он добавил, что мужчина должен заботиться о своей внешности и здоровье. Кроме того, женщину радует, когда мужчина развивает коммуникативные навыки, способен сохранять выдержку в трудных ситуациях, расширяет знания семейной психологии, а также помнит об интересах всей семьи при решении сложных вопросов, заключил специалист.
Ранее практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева рассказала "Газете.Ru", что неправильное поведение родителей при разводе может существенно усилить переживания ребенка.