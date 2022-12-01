Роза Сябитова объяснила рост числа браков в России

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему россияне стали чаще вступать в брак. Своим мнением она поделилась в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» .

Сябитова связала рост числа браков в стране со «сложными временами». «Когда возникают сложные времена, все сразу вспоминают о семье. В семье ждут, семья поддержит. Конечно, люди, даже те, которые критиковали и семейные традиции, и брак со штампом в паспорте, они почему-то включают мозг и женятся», — высказалась она.