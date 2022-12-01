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1 час назад

Молодая жена Прилучного случайно показала округлившийся живот

WomanHit.ruиещё 1

Павел Прилучный неделю отдыхал в Дубае со своей молодой супругой — актрисой Зепюр Брутян. Пара активно делилась с подписчиками фото и видео с отдыха. Вот и сейчас Зепюр выложила ролик, который в очередной раз спровоцировал слухи о ее беременности. На нем артистка наклоняется к мужу и целует его в губы.

Молодая жена Прилучного случайно показала округлившийся живот
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

«Осторожно! Видео заряжено нежностью и любовью» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост знаменитость.

Внимательные поклонники Брутян заметили у нее округлившийся живот. Некоторые пользователи Сети уже начали поздравлять супругов с будущим прибавлением в семье.

Напомним, у Павла есть сын Тимофей и дочь Мия от брака с актрисой Агатой Муцениеце. У Зепюр же нет наследников.

Любовь,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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