Молодая жена Прилучного случайно показала округлившийся живот

Павел Прилучный неделю отдыхал в Дубае со своей молодой супругой — актрисой Зепюр Брутян. Пара активно делилась с подписчиками фото и видео с отдыха. Вот и сейчас Зепюр выложила ролик, который в очередной раз спровоцировал слухи о ее беременности. На нем артистка наклоняется к мужу и целует его в губы.