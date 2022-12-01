Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Женщина никогда не изменяла мужу и родила ребенка не от него

Lenta.ru

Жительница Ганы хранила верность мужу, но прошла тест ДНК и узнала, что родила ребенка от другого мужчины. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина никогда не изменяла мужу и родила ребенка не от него
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, обратилась к известному в Гане музыканту Дэвиду Бондзе-Мбиру в надежде найти объяснение странной ситуации. Бондзе-Мбир часто получает сообщения, в которых люди обращаются к нему за советом по любым вопросам, от психического здоровья до способов улучшить секс в отношениях.

Женщина написала о своих подозрениях, что с ее ребенком что-то не так, из-за чего она решила провести ему тест ДНК. Результаты теста показали, что муж жительницы Ганы не является отцом ребенка. При этом женщина утверждает, что никогда не изменяла возлюбленному и была с ним с момента знакомства. Она забеременела через несколько месяцев после свадьбы.

«Поскольку ее муж — единственный человек, с которым она была с момента знакомства, она не понимает, что означают такие результаты теста. Никто не поверит, что она действительно не изменяла мужу», — подчеркнул Бондзе-Мбир. Сам музыкант заявил, что верит этой женщине.

Тысячи человек в комментариях выдвинули свои предположения относительно того, как такое могло произойти. Многие сочли, что, вероятно, ребенка просто перепутали. На это Бондзе-Мбир возразил, что, согласно тесту, женщина является матерью ребенка. Часть пользователей предложили пройти еще один тест, прежде чем делать выводы.

«Возможно, у ее мужа при зачатии был близнец, который не выжил. И у ребенка ДНК нерожденного дяди. У мужа два ДНК. Это просто теория, чтобы объяснить, что могло произойти. Не факт», — заявил еще один пользователь.

Эту теорию подтвердил и другой пользователь: «Я смотрел видео на YouTube, где у матери был отрицательный тест ДНК в отношении трех детей. Позже выяснилось, что у женщины было два набора ДНК. Она поглотила ДНК близнеца, который не смог нормально сформироваться, и у ее детей была ДНК ее нерожденного близнеца», — отметил он.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители