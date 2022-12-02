Сексолог назвала плюсы использования игрушек для взрослых

«Многие мужчины (которые находятся вдали от дома — прим. «Ленты.ру»), привыкнув мастурбировать с помощью руки, впоследствии испытывают трудности при вагинальном контакте с женщиной, — пояснила Славина. — В этом случае мастурбатор послужит лучшей альтернативой, поскольку ощущения будут приближены к ощущениям интимной близости с женщиной. Женщинам лучше выбирать именно фаллоимитатор, тоже, так сказать, ближе к реальности».