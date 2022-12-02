Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Сексолог назвала плюсы использования игрушек для взрослых

Lenta.ru

Игрушки для взрослых помогают легче пережить разлуку с любимым человеком, рассказала сексолог Татьяна Славина. Она назвала в своем Telegram-канале и другие плюсы использования интимных девайсов.

Сексолог назвала плюсы использования игрушек для взрослых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Многие мужчины (которые находятся вдали от дома — прим. «Ленты.ру»), привыкнув мастурбировать с помощью руки, впоследствии испытывают трудности при вагинальном контакте с женщиной, — пояснила Славина. — В этом случае мастурбатор послужит лучшей альтернативой, поскольку ощущения будут приближены к ощущениям интимной близости с женщиной. Женщинам лучше выбирать именно фаллоимитатор, тоже, так сказать, ближе к реальности».

Сексолог категорично заявила, что большинство мифов, гуляющих вокруг этих приспособлений, не имеют ничего общего с действительностью. Так, Славина отметила, что секс-игрушки придумали вовсе не ради развлечения извращенцев, а для улучшения интимной жизни.

По ее словам, игрушки для взрослых не вызывают зависимость, как думают многие. Но их использование помогает открыть новые грани в интимной жизни, дарит удовольствие и помогает лучше узнать свое тело.

Любовь,Татьяна Славина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители