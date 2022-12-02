Психолог Шахов назвал обязанности мужчины в семье

Обязанностями мужчины в семье являются обеспечение достойной жизни, финансовой безопасности, защиты, понимание женской психологии, воспитание детей вместе с супругой. Об этом рассказал психолог Александр Шахов.

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Эксперт отметил, что многие мужчины, вступая в брак, не понимают, что хочет от них вторая половина.

По мнению психолога, первая обязанность представителей сильного пола — обеспечить достойную жизнь и финансовую безопасность. Психолог посоветовал не перекладывать эту обязанность на женские плечи.

Мужчина должен обеспечить женщине защиту физическую и эмоциональную.