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49 минут назад

5 признаков того, что вы плохая любовница

Super.ru

Ему точно хорошо со мной? Если партнер не отвечает на этот вопрос, обращайтесь к нам. Мы подготовили список признаков, что постельные игры не ваш конек.

5 признаков того, что вы плохая любовница
Фото: Super.ruSuper.ru

Вы хотите понравиться

И делаете все, что любит ваш мужчина. Завязывайте с игрой в «хорошую девочку», школа закончилась, началась взрослая жизнь, где никто не ставит оценки за хорошее поведение.

Вы не говорите партнеру о своих желаниях

Ведь он все равно не поймет, что нужно делать. Лучше заняться с ним сексом «по-быстрому», а самой потом уединиться в душе.

Считаете, что мужчина должен заслужить секс

Вы же не легкая добыча, пусть он побегает за вами. Стоп, вам самой приятно быть чьей-то мишенью?

Вы зациклены на своей внешности

Какой секс, если вы не сделали эпиляцию? А как можно заниматься любовью без кружевного белья? Забудьте про эту мишуру и отдайтесь эмоциям.

Вы критикуете своих любовников

Всех. Один был недостаточно горяч, другой — эгоист, а у третьего слишком мелкие габариты. В сексе участвуют двое, и винить в проблемах одного глупо.

Любовь,
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