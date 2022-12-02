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1 час назад

Психолог Бояринова рассказала, как правильно выбирать партнера для счастливых отношений

Вечерняя Москва

О том, как найти своего человека в новом году, рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

Как выбрать партнера для счастливых отношений
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В первую очередь нужно выбирать равного партнера. По словам Бояриновой, важно, чтобы у партнеров совпадали моральные ценности, образ жизни, режим дня. Сильные несовпадения могут негативно сказываться на отношениях.

Светлана Бояринова посоветовала с самого начала отношений смотреть, слышит ли партнер ваши желания, мнения и обстоятельства, готов ли он к дискуссии или компромиссам.

Психолог добавила, что гармоничными можно назвать равноправные отношения, где ни один из партнеров не подавляет второго, передает Общественная служба новостей.

Любовь,Светлана Бояринова,
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