Как выбрать партнера для счастливых отношений

О том, как найти своего человека в новом году, рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В первую очередь нужно выбирать равного партнера. По словам Бояриновой, важно, чтобы у партнеров совпадали моральные ценности, образ жизни, режим дня. Сильные несовпадения могут негативно сказываться на отношениях.

Светлана Бояринова посоветовала с самого начала отношений смотреть, слышит ли партнер ваши желания, мнения и обстоятельства, готов ли он к дискуссии или компромиссам.