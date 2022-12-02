Психолог рассказала, как в новом году встретить свою любовь

Многим людям приходится встречать Новый год в одиночестве, потому что они не могут встретить того самого человека, либо их отношения плохо заканчиваются накануне. Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как найти свою вторую половину.

Как отмечает психолог, обращать внимание стоит на равного себе. В идеале у партнеров должны совпадать моральные ценности, взгляды на жизнь и даже режим дня.

«Важны статус, образование, взгляды на жизнь. Сильные несовпадения могут плохо влиять на отношения», – отметила Светлана Бояринова.

Также важно понимать, на какое место человек ставит своего партнера, прислушивается ли он к мнению и желаниям, передает ОСН.

«Готов ли он их учитывать, а не продавливать вас? Хочет ли договариваться, обсуждать, даже если какие-то вопросы ему неприятны?», – сказала психолог.