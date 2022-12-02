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35 минут назад

Психолог рассказала, как в новом году встретить свою любовь

РИА "ФедералПресс"

Многим людям приходится встречать Новый год в одиночестве, потому что они не могут встретить того самого человека, либо их отношения плохо заканчиваются накануне. Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как найти свою вторую половину.

Психолог рассказала, как в новом году встретить свою любовь
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как отмечает психолог, обращать внимание стоит на равного себе. В идеале у партнеров должны совпадать моральные ценности, взгляды на жизнь и даже режим дня.

«Важны статус, образование, взгляды на жизнь. Сильные несовпадения могут плохо влиять на отношения», – отметила Светлана Бояринова.

Также важно понимать, на какое место человек ставит своего партнера, прислушивается ли он к мнению и желаниям, передает ОСН.

«Готов ли он их учитывать, а не продавливать вас? Хочет ли договариваться, обсуждать, даже если какие-то вопросы ему неприятны?», – сказала психолог.

Кроме того, психолог отмечает, что важно обращать внимание на поведение потенциального партнера: может ли он унизить, оскорбить, сказать что-то плохое, манипулировать и агрессивно заставлять делать то, чего он хочет. Такое поведение нельзя оправдывать усталостью и чем бы то ни было еще. Это поведение абьюзеров и травмированных людей.

Любовь,Светлана Бояринова,
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