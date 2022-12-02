Стало известно, какие мужчины не возбуждают женщин

Канадские и австралийские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что большинство женщин не испытывает влечения к партнерам, которые ничего не делают по дому, сообщает журнал Archives of Sexual Behavior.
В опросе исследователей приняли участие более тысячи женщин, которые в тот момент встречались с мужчинами или были замужем и имели детей младше 12 лет.
Одним из вопросов, которые задавали ученые респонденткам, был вопрос о том, как распределяются в их отношениях бытовые обязанности: стирка, глажка, приготовление еды, уборка, мытье посуды и другие.
Результаты опроса показали, что чем больше обязанностей по дому возлагалось на плечи женщин, тем больше они воспринимали своих мужчин как иждивенцев или больших детей, за которыми нужен постоянный уход. Вследствие этого снижался и сексуальный интерес женщин к таким партнерам.