Стало известно, какие мужчины не возбуждают женщин

Канадские и австралийские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что большинство женщин не испытывает влечения к партнерам, которые ничего не делают по дому, сообщает журнал Archives of Sexual Behavior.

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В опросе исследователей приняли участие более тысячи женщин, которые в тот момент встречались с мужчинами или были замужем и имели детей младше 12 лет.

Одним из вопросов, которые задавали ученые респонденткам, был вопрос о том, как распределяются в их отношениях бытовые обязанности: стирка, глажка, приготовление еды, уборка, мытье посуды и другие.