Найден необычный способ построить идеальные отношения с бывшим

Жительница Великобритании нашла необычный способ построить идеальные отношения с бывшим бойфрендом, отцом своего старшего ребенка. Историю 27-летней девушки, которая нашла бывшему новую пару и стала ему лучшим другом, рассказало издание Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мэри МакДэниел и Натан Драмм расстались в 2019 году после нескольких лет отношений. У пары рос маленький сын, и ради него они пытались всеми силами поладить. Для Мэри было важно, чтобы ее ребенка воспитывали оба родителя, так как она сама болезненно пережила развод собственных матери и отца.

Вскоре после расставания девушка стала приглашать бывшего партнера на прогулки с ребенком, и со временем это общение переросло в крепкую дружбу. МакДэниэл даже познакомила бывшего избранника со своей подругой детства Шейлой Фармер.

«Мы с Мэри знаем друг друга почти всю жизнь. Но мне было трудно приспособиться к таким необычным отношениям, — призналась Фармер. — Ведь раньше бывшие подружки моих парней считали меня мусором. А с Мэри мы можем говорить обо всем».

Натан добавил, что подобная связь с экс-избранницей сначала казалась ему странной.

«Но теперь это похоже на семью. Тусуемся втроем», — рассказал он о своих чувствах.

К тому же Драмм подружился с новым мужем Мэри Джошем Салзеном, от которого она одного за одним родила двоих детей.

«Сначала мы с Натаном не очень ладили, но теперь мы вместе гуляем с детьми», — признался Салзен.

Отношения Мэри и ее нового мужа тоже уже разладились, однако то, как она сумела наладить дружбу с отцом старшего ребенка, дает ему надежду.

«Мы с Мэри только что расстались. Пока мы приспосабливаемся к новым обстоятельствам. И надеюсь, что мы будем такими же хорошими родителями, как это получилось у Мэри с Натаном», — отметил Салзен.