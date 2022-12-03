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2 часа назад

Раскрыт способ найти баланс между работой и личной жизнью

Мослента

Способ найти баланс между работой и личной жизнью раскрыла в беседе с «Мослентой» психолог Елена Селезнева. Она подчеркнула, что отсутствие этого баланса может привести к серьезным проблемам с физическим и ментальным здоровьем.

Раскрыт способ найти баланс между работой и личной жизнью
Фото: МослентаМослента

«Чтобы соблюдать баланс между работой и другими сферами жизни, в первую очередь нужно научиться не перерабатывать. Пересмотрите свое расписание и включите в него физическую активность, хобби, время наедине с самим собой и с близкими. На работе важно думать только о трудовых задачах, а дома — только о себе и семье. Также важно не забыть о делегировании», — заявила Селезнева.

Чтобы разобраться в положении дел на данный момент, психолог посоветовала нарисовать «колесо жизни» — круг, разделенный на восемь частей, как пицца на кусочки. Каждая часть — это отдельная сфера жизни: семья, здоровье, финансы, карьера, развитие, комфорт, отдых, окружение.

«Необходимо оценить каждую сферу по десятибалльной шкале, где единица — полное неудовлетворение, а десятка — наоборот. Это поможет понять, чему вы уделяете достаточно времени, а про что забыли. Потом необязательно прокачивать все, нужно понять, что для вас в приоритете», — объяснила Селезнева.

Собеседница «Мосленты» посоветовала нарисовать такой же круг через несколько месяцев или через год, чтобы оценить свои успехи в достижении баланса.

Любовь,
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