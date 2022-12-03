Раскрыт способ найти баланс между работой и личной жизнью

«Чтобы соблюдать баланс между работой и другими сферами жизни, в первую очередь нужно научиться не перерабатывать. Пересмотрите свое расписание и включите в него физическую активность, хобби, время наедине с самим собой и с близкими. На работе важно думать только о трудовых задачах, а дома — только о себе и семье. Также важно не забыть о делегировании», — заявила Селезнева.