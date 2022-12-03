Психолог объяснила большое число разводов

Число разводов в России продолжает расти: в первом полугодии оно выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество браков выросло лишь на 0,2% (по данным Росстата).

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Как сказано в знаменитом романе Льва Толстого «Анна Каренина», «dсе счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Причин разводов — множество, но есть две основные, о которых имеет смысл говорить развернуто, отмечает практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова.

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Первая — это сложности в межличностных отношениях. Часто бывает так, что люди вступают в брак довольно скоропалительно, толком не узнав друг друга. И получается, что вы связываете свою жизнь с человеком малознакомым, о котором у вас сложилось очень поверхностное впечатление. Первая эйфория увлеченности, когда видишь в партнере только хорошее, рано или поздно проходит — и вот тогда начинаются проблемы, потому что проявляются и другие особенности человека, которые вы раньше не замечали, от которых отмахивались и не считали важным. Так часто бывает, когда мы принимаем спонтанные решения, а уже позже разбираемся с последствиями своего выбора.

«То есть браки распадаются часто из-за неправильного выбора партнера, сделанного на эмоциях или потому, что “время пришло, пора” и т.д. », — пояснила эксперт «Инвест-Форсайту».

Важно выяснить, какие у человека интересы, взгляды на жизнь, на семью — насколько это совпадает с вашими взглядами. Если спустя время после регистрации выясняется, что у вас таких точек соприкосновения очень мало или нет вообще, брак наверняка развалится, предупреждает эксперт.

«Бывает и так, что даже если вы партнера хорошо знаете, во многом совпадаете (в социальном, материальном, культурном, сексуальном плане), то со временем теряются яркие краски в отношениях. Просто потому, что эйфория не длится долго, — подчеркивает Татьяна Сушкова. — Чувства притупляются, жизнь становится более спокойной, без всплесков эмоций. И здесь важно, чтобы партнеры не ждали этих ярких красок друг от друга, не предъявляли претензии, а сами старались сохранить эмоции».

Это могут быть подарки друг другу к важным семейным датам, это могут быть походы в ресторан или в парк по любимым местам — что угодно, что важно для двоих. Это и называется «работа над отношениями», когда каждый вносит свою лепту в то, чтобы поддерживать огонь взаимной симпатии, любви, не дать этому чувству потухнуть окончательно.

Если этого не происходит, то один или оба партнера в браке начинают искать ярких ощущений где угодно, но только не в собственном доме, со своим партнером. И это становится часто поводом для развода, что все прекрасно знают.

«И самое интересное, что мало кто задумывается: ведь и в новых отношениях период ярких эмоций и постоянного праздника пройдет, и снова начнутся те самые серые будни, которые придется раскрашивать. Самостоятельно, а не ждать, что это кто-то тебе подарит. И так может происходить до бесконечности, к сожалению», — рассказывает специалист.

Вторая часть проблем в браке связана с социокультурными аспектами. Мы живем в обществе, и нам часто необходимо видеть, насколько мы соответствуем принятым поощряемым и одобряемым в обществе нормам. Если в обществе не приняты и не поощряются разводы, то люди будут жить друг с другом, чтобы не нарушать эту норму.