С какими мужчинами лучше не заводить отношения

Мимолётная влюблённость далеко не всегда может (и не должна) перерастать в долгие счастливые отношения. Однако многие женщины иногда теряют голову и не замечают очевидных звоночков и красных флагов, кричащих о токсичном поведении избранника. О том, на что нужно обращать внимание, россиянкам рассказали психологи Валерий Гут и Ирина Соколова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут рассказал о признаках, которые показывают токсичность мужчины:

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он отрицает ваше восприятие реальности и преуменьшает влияние своих насильственных или токсичных действий;

полностью игнорирует вас, когда вы пытаетесь с ним поговорить;

резко отстраняется во время конфликтов и наказывает молчанием, даже если в отношениях все хорошо;

обманывает по-крупному и в мелочах;

не проявляет эмпатию либо использует её в своих целях;

принижает вашу самооценку обесцениванием и вербальным насилием;

воспринимает вас как вещь и пытается контролировать все стороны вашей жизни.

«Чтобы вывести токсичного человека на чистую воду, присмотритесь, как он ведёт себя в стрессовой или конфликтной ситуации — именно тогда он и проявит своё истинное лицо. Еще один способ вычислить человека — понаблюдать за ним со стороны: как он ведёт себя с другими людьми, как реагирует, что говорит. При этом он не должен знать, что вы его видите», — посоветовал Гут.

Психолог и бизнес-тренер Ирина Соколова, в свою очередь, назвала ещё пять признаков «токсика».

Не выполняет обещания, откладывает или говорит, что ничего не обещал. Возможно, он сделал подарок женщине и спрашивает, почему она им не пользуется. Подобная форма манипуляции направлена на тестирование личных границ для их последующего разрушения — это признак абьюзерских отношений. Говорит, что его не так поняли или он не это имел в виду и так далее, чтобы заставить женщину усомниться в адекватности собственного восприятия реальности. Ставит условия через причинно-следственные связи. Например: «Если ты это сделаешь, то я…». Ссылается на чужое мнение в каком-либо вопросе, на который у женщины свой собственный взгляд. Это тоже нужно для её подавления через чужие авторитеты. Даёт уклончивые ответы на прямые вопросы, чтобы заставить женщину принять решение, которое её на данный момент будет устраивать, но потом обернётся против неё. Несмотря на явно негативные, токсичные и абьюзивные отношения, женщинам, зачастую, не так-то просто из них выйти.

По словам Гута, это происходит по нескольким причинам. «Мы сами не хотим расставаться. У нас есть надежда, что мы можем перевоспитать, изменить понравившегося нам человека. Но это только иллюзия — такие люди очень редко исправляются. Кроме того, такие мужчины — прекрасные манипуляторы, которые будут до последнего играть на наших слабостях», — рассказал Гут.

Тягу к токсичным отношениям можно объяснить и на биологическом уровне. По словам Гута, исследователи Андреас Бартелс и Семир Зеки обнаружили сходство между головным мозгом влюблённого человека и кокаинового наркомана. А автор книги «Почему мы любим. Природа и химия романтической любви» Хелен Фишер доказала, что любовь активирует участки мозга, связанные с зависимостью и тягой, даже если это неразделённая любовь.