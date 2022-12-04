Должны ли супруги наряжаться друг для друга

На днях новая жена Сергея Жигунова поделилась с подписчиками подробностями своей семейной жизни. По словам Виктории Ворожбит, она даже по дому старается ходить с макияжем и причёской, в симпатичном наряде. Супруга гардемарина призналась, что искренне не понимает, почему женщина должна ходить по дому в халате, без макияжа и укладки для «самого главного мужчины в жизни – мужа». И при этом наряжаться «для каких-то людей, которых не знает».

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

У многих подписчиков такой подход вызвал искреннее недоумение – стоит ли ради мужчины постоянно жить в таком напряжении. Должна ли женщина наряжаться для своего мужа или дома она может позволить себе расслабиться? Мы попытались в этом разобраться.

Видео дня

Смешны его брюки

С одной стороны, понять скептически настроенных представительниц слабого пола можно. Сегодня, когда большинство из них наравне с мужьями штурмуют карьерные высоты и занимаются наполнением семейного бюджета, подобные домостроевские требования к жёнам выглядят неуместно. А если учесть, что некоторые жёны ещё и зарабатывают больше, впору самим мужчинам предлагать наряжаться ради супруги.

Другое дело, что многие – хоть женщины, хоть мужчины – просто не привыкли следить за собой дома. Как внешне, так и внутренне.В начале знакомства все мы стараемся казаться лучше, дабы произвести впечатление на своего избранника или избранницу. Но спустя буквально пару лет после начала совместной жизни это стремление идёт на спад. И вот уже супруги начинают вести себя в присутствии друг друга так, как будто рядом не муж или жена, а просто один из предметов обстановки. То, чего мужчина и женщина никогда себе не позволили бы в первые недели знакомства, спустя полгода брака становится уместным.

Жена расхаживает по квартире в старом халате и стоптанных тапках, не стесняясь накрученных бигуди и лоснящейся маски на лице. Муж щеголяет растянутыми трениками, майкой не первой свежести и всклокоченными волосами.

«Блин, а на фига я дома буду выпендриваться-то? – возмущается один из форумчан. – Я дома хожу, как мне удобно».Удобство – это одна из распространённых причин, которыми сильный пол объясняет своё нежелание следить дома за внешним видом.

Вторая популярная причина – «у нас так принято».«Ну если у меня жена в халате, я что, по-твоему, во фраке ходить должен? – искренне удивился мой сосед Саня, которого я подловила на лестничной клетке. – Для кого выпендриваться-то?»

Баба Яга в тылу врага

Надо признать, что в «домашней моде» действительно очень часто тон задают женщины. Дело в том, что, как уверяют специалисты, внешний вид женщины имеет очень большое значение.

«Мужчины, в отличие от женщин, получают информацию преимущественно от зрительного анализатора, то есть «любят глазами», – объясняет психотерапевт Игорь Нефёдов. – И внешний вид женщины играет для них важнейшую роль».

Но многие представительницы слабого пола не придают своему виду дома никакого значения. Застиранные халаты, бесформенные брюки и футболки, нечёсаные волосы или аскетический хвостик на затылке. Самое главное, что сами женщины не видят в своём затрапезном виде ничегошеньки предосудительного.

Одно из самых распространённых объяснений, как и у мужчин – «мне так удобно».

«Не будешь же наряжаться, чтобы мыть посуду, стоять у плиты или полы драить? – объясняет форумчанка Илга. – Через пять минут всё в ж… грязнущее будет».

Многие объясняют свой затрапезный вид дома нехваткой времени, которое целиком поглощает семья.

«С работы домой придёшь и весь вечер как белка в колесе, – объясняет жена того самого соседа Саньки. – Где уж тут собой заниматься!»

Многие женщины искренне не понимают, какая разница, в чём ходить дома – «меня же здесь никто не видит!». Муж при этом в расчёт не берётся – «он меня уже всякую видел».

«Мы друг друга знаем, как облупленных, чего выёживаться-то?» – считает форумчанка Светлана.

При этом, собираясь на работу или в гости, такие жёны могут по полчаса прихорашиваться перед зеркалом – «всё-таки в люди иду».Кстати, как утверждают специалисты, многих мужчин это страшно раздражает. Получается, что все усилия – от злополучных бигуди до питательных масок – для других мужчин. Законный же супруг обречён любоваться «полуфабрикатом».

«То есть для чужих людей она марафет наводит, – сокрушается на форуме один из обиженных мужей, – а я, значит, рылом не вышел. На меня, значит, наплевать. В выходные по дому как шишига ходит, а как на работу идти, так давай марафетиться».

«Часто супруги видят дома друг друга в непривлекательном виде, а во внешнем мире по-прежнему выглядят нарядно. И что происходит? Бессознательное сравнение не в пользу второй половинки. Иногда говорю своим пациентам о том, что если бы они пришли на первое свидание в своём привычном домашнем виде, возможно, второго свидания не было бы», – делится известный психолог Евгений Кульгавчук.

Правда, некоторые женщины, как отмечают специалисты, наряжаются и прихорашиваются не столько для посторонних мужчин (их у некоторых на работе и нет вовсе), сколько для окружающих женщин, с которыми они находятся в состоянии вечного соперничества. Мы из болота Так или иначе, но за подобным поведением, в один голос уверяют специалисты, стоит потеря интереса женщины к собственному мужу.

«Женщина перестаёт следить за собой, когда мужчина перестаёт ей быть интересен, – уверяет психолог. – Значит, она больше не хочет ему нравиться, не хочет ради него за собой ухаживать».Чаще всего подобные печальные метаморфозы происходят с женщинами, считающими замужество главной целью своей жизни. Получив заветный штамп в паспорте, они считают, что всё – цель достигнута, можно и расслабиться.

И старая футболка с нечёсаными волосами – ещё не самые опасные проявления такого расслабления. Как правило, жёны, не считающие нужным следить за собой дома, изводят своих мужей капризами, обидами, манипуляциями.

«Женщина решает: «Всё, теперь он мой», – объясняет психолог, – и после этого позволяет себе ходить перед мужем в самом неприглядном виде. Причём в первую очередь речь идёт о моральной неприглядности».

Из отношений постепенно уходят осторожность, деликатность, стыдливость, терпимость и уважение друг к другу. И уже нет стремления узнавать своего партнёра, нет стремления самой меняться ради него.

Мужчины такое отношение, разумеется, улавливают и платят своим благоверным той же монетой – грубостью в худшем случае и безразличием в лучшем.

И в том, и другом случае семейная жизнь превращается в рутину. И если женщин рутинные будни ещё могут устраивать, то сильный пол от них просто звереет и начинает искать хоть какую-нибудь отдушину. Чаще всего ею становится роман на стороне.

«Ничего не попишешь, как сказал один мудрец: «Если женщина не следит за собой, мужчина следит за другой женщиной», – предупреждает специалист.

Самое забавное, что, когда женщина узнаёт о появлении соперницы, она тут же бросается приводить себя в порядок, менять внешность и вообще принимается следить за собой. Так, может, лучше заняться этим раньше, не доводя ситуацию до критической точки?

«Дома нужно выглядеть не менее привлекательно, чем в любом другом месте, – преду­преждает Игорь Нефёдов. – И это касается как женщин, так и мужчин. Это не значит, что вы должны стоять у плиты при полном параде. Но одеться привлекательно и удобно для дома сегодня совсем не проблема».

Важно понять, что за стремлением супругов выглядеть привлекательно друг для друга стоит желание нравиться.

Как ни крути, но если супруги пытаются выглядеть привлекательно дома, значит, они не утратили желания нравиться друг другу и взаимный интерес. А именно это, по мнению специалистов, и является одним из залогов крепких и гармоничных отношений.