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1 час назад

Эксперт рассказала, как повысить сексуальную активность

Мира Маркина

Эксперт в области интимных отношений Николь МакНиколс в беседе с изданием Psychology Today рассказала о способах, которые помогут вернуть в пару активную сексуальную жизнь.

Эксперт рассказала, как повысить сексуальную активность
Фото: UnsplashUnsplash

По убеждению МакНиколс, если каждый раз придумывать для интима новые позы, это значительно улучшит качество самого секса и увеличит либидо в целом.

Помимо этого эксперт посоветовала как можно чаще заниматься сексом с одним и тем же партнером, ведь так вы будете узнавать его с каждым разом все лучше и сможете больше открыться, чтобы честно говорить о своих предпочтениях. Благодаря этому интим от раза к разу будет все лучше.

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«Исследования показывают, что пары, которые практикуют одну новую позу или технику каждый месяц, более довольны личной жизнью, тем те, кто делает это реже», — объяснила МакНиколс.

Также Николь МакНиколс отметила, что важно еще с раннего детства родителям не совершать некоторых ошибок в воспитании детей, которые позже приводят к тому, что взрослый человек связывает сексуальные отношения с чем-то постыдным и с чувством вины. Такое нередко происходит, когда детям внушают, что половые органы нужны исключительно для продолжения рода, а удовольствие – вещь второстепенная или вовсе "греховная".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как вернуть сексуальную жизнь после 70 лет.

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