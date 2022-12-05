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1 час назад

Психологи оценили, можно ли сохранить отношения после измен

Lenta.ruиещё 1

Измены, в том числе и обоюдные, случаются, если отношения в паре оставляют желать лучшего, рассказала психолог Рэйчел Мэтьюз. Она и психотерапевт Кимберли Томлинсон в беседе с HuffPost оценили перспективу сохранения романа, во время которого изменили оба партнера.

Психологи оценили, можно ли сохранить отношения после измен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За помощью к экспертам обратился молодой человек Льюис. Он рассказал, что изменил своей девушке после того, как узнал, что и она изменила ему. При этом в любовницы на одну ночь он выбрал свою лучшую подругу, которую знает много лет. Льюис спросил у психолога и психотерапевта, как ему дальше строить отношения, ведь он уверен, что его партнерша не примет извинений.

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«Измена в ответ на измену является частой рефлекторной реакцией, — пояснила Мэтьюз. — Но до того, как сделать шаг в этом направлении, люди уверены, что, отомстив, будут чувствовать себя лучше. На самом же деле после измены мы чувствуем себя плохими, виноватыми, растерянными и более уязвимыми».

Она добавила, что интрижка или одноразовая измена, как правило, происходят, когда текущие отношения не соответствуют потребностям человека, и это серьезный повод задуматься.

По мнению психотерапевта Томлинсон, ситуацию усугубляет то, что мужчина изменил партнерше с давней подругой, с которой до этого его связывали только платонические отношения. «Граница была пересечена, и возвращение к "нормальному" общению будет трудным. В такой ситуации может возникнуть болезненное чувство сожаления о совершенном поступке», — отметила она.

Отвечая на вопрос, можно ли сохранить отношения, если оба изменили, Мэтьюз отвечает: «На карту поставлены два вида отношений — романтические и платонические. Я не уверена, сможет ли дружба пережить это. Но мужчине следует определиться, что для него важнее спасти — отношения или дружбу».

Психолог отметила, что если бы дружба была чисто платонической, то измены бы не случилось. И в зависимости от того, что именно хочет Льюис, чем-то придется пожертвовать.

«Обоим партнерам нужно подумать, почему каждый из них решился на измену. Даже если изменил один, это не значит, что и второй должен сразу же бросаться в объятия любовницы. Льюису с его девушкой нужно обсудить, где их союз дал трещину. А дальше уже решать, как восстанавливать отношения и нужно ли вообще это делать», — подвела итог психотерапевт.

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