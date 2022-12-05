Изменники перечислили причины своей неверности

Среди главных причин неверности на форуме Reddit назвали пристрастие к алкоголю и наркотикам, а также ответную измену. Пользователи сайта перечислили причины своих измен в ответ на пост одного из читателей раздела AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Огромное количество ответов оказалось посвящено ответным изменам. Многие утверждали, что изменили своему партнеру в отместку, когда узнали о его неверности.

Некоторые комментарии были предельно коротки и самокритичны.

Большое количество лайков собирают комментарии, в которых авторы честно признаются: причиной измены были вредные привычки.