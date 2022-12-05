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3 часа назад

Изменники перечислили причины своей неверности

Lenta.ru

Среди главных причин неверности на форуме Reddit назвали пристрастие к алкоголю и наркотикам, а также ответную измену. Пользователи сайта перечислили причины своих измен в ответ на пост одного из читателей раздела AskReddit.

Изменники перечислили причины своей неверности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Огромное количество ответов оказалось посвящено ответным изменам. Многие утверждали, что изменили своему партнеру в отместку, когда узнали о его неверности.

Некоторые комментарии были предельно коротки и самокритичны.

Большое количество лайков собирают комментарии, в которых авторы честно признаются: причиной измены были вредные привычки.

Принципиальный отказ одного из супругов заниматься секcом также толкал многих авторов на измены или их «мягкие» формы.

Любовь,
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