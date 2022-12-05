Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
57 минут назад

Почему секс после ссоры настолько хорош, но заниматься им не стоит

WomanHit.ru

Такая страстная близость может разрушить отношения.

Почему секс после ссоры так хорош, но заниматься им не стоит
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вы точно видели эти сцены в фильмах: пара ссорится, кричит, кажется, вот-вот один из партнеров хлопнет дверью, но вместо этого они начинают страстно целоваться… Страстный секс после ссоры стал стереотипом, многие даже задаются вопросом, почему же у них не происходит именно так.

Видео дня

Однако и психологи, и сексологи считают, что секс после бурной ссоры, если он становится привычным разрешением конфликта, может привести к весьма неприятным последствиям.

Адреналин и секс

Во время выброса в кровь адреналина и кортизола у человека возникает всего две реакции: бей или беги. И та, и другая требует активных действий. Поэтому секс помогает избавиться от напряжения. Обычно такая близость яркая, страстная, запоминающаяся.

После такого опыта обычная близость, без участия гормонов стресса, кажется пресной и неинтересной. И пары подсаживаются на опасную зависимость: то один, то другой партнер пытаются подтолкнуть друг друга к конфликту, который можно разрешить в кровати.

Ссор становится больше, а сексом заканчивается далеко не каждая из них. Отношения неминуемо портятся, претензии накапливаются. И вот уже мужчина думает, что его любимая женщина — несдержанная истеричка. А партнерша жалуется, что ее избранник придирается к ней без повода: то кружка не там стоит, то говорит она слишком громко.

Отношения становятся токсичными, а вскоре распадаются. Такое происходит с большинством пар, которые начинают практиковать секс после ссоры.

Что предпринять?

Секс после ссоры — попытка разжечь немного или совсем угасшую страсть. Поэтому нужно искать другие способы для возрождения сексуального аппетита. Специалисты рекомендуют разнообразить интимную жизнь. Попробуйте ролевые игры, где то один, то другой партнер будут в доминирующей позиции и смогут проявить эмоциональность.

Смените локации: проведите ночь в отеле, займитесь сексом на природе или в еще более экстремальных (но безопасных местах!). Поговорите о своих фантазиях и воплощайте те, что нравятся обоим. Такие практики, в отличие от секса после ссоры, не разрушают, а укрепляют отношения.

А вне постели можно насытить свою жизнь адреналином: займитесь спортом, отправляйтесь на горный склон, автодром, полетайте на параплане.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители