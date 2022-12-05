Почему секс после ссоры так хорош, но заниматься им не стоит

Такая страстная близость может разрушить отношения.

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Вы точно видели эти сцены в фильмах: пара ссорится, кричит, кажется, вот-вот один из партнеров хлопнет дверью, но вместо этого они начинают страстно целоваться… Страстный секс после ссоры стал стереотипом, многие даже задаются вопросом, почему же у них не происходит именно так.

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Однако и психологи, и сексологи считают, что секс после бурной ссоры, если он становится привычным разрешением конфликта, может привести к весьма неприятным последствиям.

Адреналин и секс

Во время выброса в кровь адреналина и кортизола у человека возникает всего две реакции: бей или беги. И та, и другая требует активных действий. Поэтому секс помогает избавиться от напряжения. Обычно такая близость яркая, страстная, запоминающаяся.

После такого опыта обычная близость, без участия гормонов стресса, кажется пресной и неинтересной. И пары подсаживаются на опасную зависимость: то один, то другой партнер пытаются подтолкнуть друг друга к конфликту, который можно разрешить в кровати.

Ссор становится больше, а сексом заканчивается далеко не каждая из них. Отношения неминуемо портятся, претензии накапливаются. И вот уже мужчина думает, что его любимая женщина — несдержанная истеричка. А партнерша жалуется, что ее избранник придирается к ней без повода: то кружка не там стоит, то говорит она слишком громко.

Отношения становятся токсичными, а вскоре распадаются. Такое происходит с большинством пар, которые начинают практиковать секс после ссоры.

Что предпринять?

Секс после ссоры — попытка разжечь немного или совсем угасшую страсть. Поэтому нужно искать другие способы для возрождения сексуального аппетита. Специалисты рекомендуют разнообразить интимную жизнь. Попробуйте ролевые игры, где то один, то другой партнер будут в доминирующей позиции и смогут проявить эмоциональность.

Смените локации: проведите ночь в отеле, займитесь сексом на природе или в еще более экстремальных (но безопасных местах!). Поговорите о своих фантазиях и воплощайте те, что нравятся обоим. Такие практики, в отличие от секса после ссоры, не разрушают, а укрепляют отношения.