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59 минут назад

Психолог назвал занимающий шесть секунд способ укрепить отношения в паре

Lenta.ru

Для того чтобы связь и симпатия между партнерами стала сильнее, нужно регулярно целоваться не менее шести секунд, рассказал психолог Джон Готманн. Его теорию о простом правиле укрепления привязанности озвучило издание Metro.

Назван способ укрепить отношения, занимающий шесть секунд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После окончания периода влюбленности люди практически перестают целоваться. Многие могут заметить, что поцелуи становятся не частью интимного общения, а способом поздороваться или попрощаться. Готманн назвал долгий осознанный поцелуй — занимающий не менее шести секунд — способом укрепить отношения в паре. Также он призвал не довольствоваться быстрыми и ничего не значащими поцелуями.

Готманн отметил, что шестисекундный поцелуй может построить личный ритуал связи, вызвать симпатию и восхищение, усилить привязанность. Также во время поцелуя человек успокаивается и чувствует большую признательность к любимому. К тому же зачастую длительные поцелуи становятся предпосылкой, чтобы отправиться в спальню и заняться сексом.

Ранее важность поцелуев подтвердили научно: они снижают уровень гормона стресса кортизола и повышают уровень гормона радости и привязанности окситоцина, а также гормона счастья дофамина. Антрополог Хелен Фишер называла поцелуй механизмом выбора и оценки партнера и отметила, что этот вид контакта усиливает половое влечение.

Любовь,Хелен Фишер,
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