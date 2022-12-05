Назван способ укрепить отношения, занимающий шесть секунд

Для того чтобы связь и симпатия между партнерами стала сильнее, нужно регулярно целоваться не менее шести секунд, рассказал психолог Джон Готманн. Его теорию о простом правиле укрепления привязанности озвучило издание Metro.

После окончания периода влюбленности люди практически перестают целоваться. Многие могут заметить, что поцелуи становятся не частью интимного общения, а способом поздороваться или попрощаться. Готманн назвал долгий осознанный поцелуй — занимающий не менее шести секунд — способом укрепить отношения в паре. Также он призвал не довольствоваться быстрыми и ничего не значащими поцелуями.

Готманн отметил, что шестисекундный поцелуй может построить личный ритуал связи, вызвать симпатию и восхищение, усилить привязанность. Также во время поцелуя человек успокаивается и чувствует большую признательность к любимому. К тому же зачастую длительные поцелуи становятся предпосылкой, чтобы отправиться в спальню и заняться сексом.