Назван быстрый способ укрепить отношения

Специалист рассказал, как сохранить связь и симпатию между партнерами. По мнению психолога, паре нужно регулярно целоваться. При этом важное значение имеет продолжительность поцелуев: для полезного эффекта нужно не менее шести секунд, рассказал Джон Готманн британскому изданию Metro.
Эксперт отметил, что со временем многие пары перестают целоваться, точнее, поцелуи теряют изначальное значение и приобретают новое. Например, становятся формальным способом поприветствовать супруга и попрощаться. Такие короткие «чмоки» не приносят эмоций и никак не вляют на укрепление отношений. Психолог посоветовал вернуть в отношения «интимный» тип поцелуев и обязательно практиковать его хотя бы пару раз в день.
Дело в том, что поцелуи снижают уровень гормона стресса и повышают уровень гормонов счастья и радости — дофамина и окситоцина. Во время поцелуя человек успокаивается и чувствует особую привязанность к партнеру. Кроме того, такие контакты усиливают влечение, а иногда служат и предпосылкой к сексу.
Конечно, есть и редкие исключения — люди, которые предпочитают выражать любовь другими методами и по какой-то причине сторонятся поцелуев, будь то зажатость или состояние здоровья — к примеру, запах изо рта. Но с тем, что шестисекундные поцелуи могут быть приятными только с близким человеком, не поспоришь. Так что, если они вызывают неприязнь, над отношениями стоит серьезно задуматься и, возможно, поработать.