Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
4 часа назад

Назван быстрый способ укрепить отношения

Super.ru

Специалист рассказал, как сохранить связь и симпатию между партнерами. По мнению психолога, паре нужно регулярно целоваться. При этом важное значение имеет продолжительность поцелуев: для полезного эффекта нужно не менее шести секунд, рассказал Джон Готманн британскому изданию Metro.

Назван быстрый способ укрепить отношения
Фото: Super.ruSuper.ru

Эксперт отметил, что со временем многие пары перестают целоваться, точнее, поцелуи теряют изначальное значение и приобретают новое. Например, становятся формальным способом поприветствовать супруга и попрощаться. Такие короткие «чмоки» не приносят эмоций и никак не вляют на укрепление отношений. Психолог посоветовал вернуть в отношения «интимный» тип поцелуев и обязательно практиковать его хотя бы пару раз в день.

Дело в том, что поцелуи снижают уровень гормона стресса и повышают уровень гормонов счастья и радости — дофамина и окситоцина. Во время поцелуя человек успокаивается и чувствует особую привязанность к партнеру. Кроме того, такие контакты усиливают влечение, а иногда служат и предпосылкой к сексу.

Конечно, есть и редкие исключения — люди, которые предпочитают выражать любовь другими методами и по какой-то причине сторонятся поцелуев, будь то зажатость или состояние здоровья — к примеру, запах изо рта. Но с тем, что шестисекундные поцелуи могут быть приятными только с близким человеком, не поспоришь. Так что, если они вызывают неприязнь, над отношениями стоит серьезно задуматься и, возможно, поработать.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители