Назван быстрый способ укрепить отношения

Специалист рассказал, как сохранить связь и симпатию между партнерами. По мнению психолога, паре нужно регулярно целоваться. При этом важное значение имеет продолжительность поцелуев: для полезного эффекта нужно не менее шести секунд, рассказал Джон Готманн британскому изданию Metro.

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Эксперт отметил, что со временем многие пары перестают целоваться, точнее, поцелуи теряют изначальное значение и приобретают новое. Например, становятся формальным способом поприветствовать супруга и попрощаться. Такие короткие «чмоки» не приносят эмоций и никак не вляют на укрепление отношений. Психолог посоветовал вернуть в отношения «интимный» тип поцелуев и обязательно практиковать его хотя бы пару раз в день.

Дело в том, что поцелуи снижают уровень гормона стресса и повышают уровень гормонов счастья и радости — дофамина и окситоцина. Во время поцелуя человек успокаивается и чувствует особую привязанность к партнеру. Кроме того, такие контакты усиливают влечение, а иногда служат и предпосылкой к сексу.