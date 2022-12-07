Сябитова объяснила причину недолгих браков по молодости

«Все мы знаем, что у современной молодежи нет особого желания создавать семью. Сейчас они живут под девизом: "Быть счастливыми (здесь и сейчас), так как у них единственная жизнь". И счастье, по их мнению, не предполагает преодоления трудностей, чего требует семейная жизнь», — написала знаменитость.