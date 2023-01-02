Как оживить интимную жизнь в браке: советы экспертов

Быт, рутина, проблемы и просто годы прожитые вместе зачастую превращают любовь в привычку, а былая страсть остается в далеком прошлом. Чувства с годами могут потускнеть, но все остается в наших руках. "Рамблер" расскажет, как возродить интимную жизнь и эмоциональную близость в долгом браке.

Фото: Кадр из фильма "Любовь с препятствиями" Кадр из фильма "Любовь с препятствиями"

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По мнению экспертов, наиболее распространенная причина, по которой пары теряют страсть друг к другу и перестают быть близкими в сексуальном плане, — это модель «преследователь-дистанцировщик», которая развивается с течением времени.

Доктор Сью Джонсон объясняет, что когда один партнер становится критичным и агрессивным, другой часто занимает оборонительную позицию и отстраняется.

Исследование, проведенное именитым американским психологом Джоном Готтманом на тысячах пар, показало, что партнеры, которые застряли в этой схеме в первые несколько лет брака, имеют более 80% шансов на развод в первые четыре-пять лет.

Поощряйте эмоциональную близость

Хорошие сексуальные отношения строятся на эмоциональной близости. Другими словами, если вы надеетесь улучшить свои отношения в постели, вам нужно сначала поработать над эмоциональной связью. Сосредоточьтесь на удовлетворении потребностей вашего партнера и сообщайте о своих собственных потребностях с любовью и уважением.

Эксперт ыобъясняют, что пары, которые хотят возродить свою страсть и любовь, должны повернуться лицом друг к другу. Практика эмоциональной настройки может помочь вам оставаться на связи, даже если вы не согласны. Это означает обращаться друг к другу, демонстрируя сочувствие, а не обороняясь. Обоим партнерам нужно говорить о своих чувствах с точки зрения положительной потребности , а не того, что им не нужно.

По словам доктора Готтмана, выражение положительной потребности — это рецепт успеха как для слушателя, так и для говорящего, потому что оно передает жалобы и просьбы без критики и порицания.

«Для этого требуется мысленная трансформация от того, что не так с партнером, к тому, что партнер может сделать, чтобы это сработало. Вы на просто говорите: «Вот, что я чувствую, и вот, что мне нужно от тебя».

Удвойте поцелуи и объятия

На первых парах в браке многие пары одухотворены и возбуждены, живя с партнером. К сожалению, это блаженное состояние не длится вечно. Ученые обнаружили, что окситоцин (гормон привязанности), высвобождаемый на начальной стадии влюбленности, вызывает у пар чувство эйфории и возбуждение от физического прикосновения. Это на самом деле работает как наркотик, давая нам немедленное вознаграждение, которое связывает нас с нашим возлюбленным.

Держаться за руки, объятия и нежные прикосновения — отличные способы подтвердить свою любовь к партнеру. Физическая привязанность создает основу для сексуальных прикосновений, направленных на получение удовольствия.

Сексопатолог и педагог доктор Майкл Стисма рекомендует поставить перед собой цель удвоить продолжительность поцелуев, объятий и чувственных прикосновений, если вы хотите улучшить свой брак.

Кто инициатор секса

Измените свой способ инициации секса. Может быть, вы слишком част отказываете своему партнеру или слишком настойчивы. Избегайте критики друг друга и прекратите «игру с обвинениями». Положите конец борьбе за власть и контроль в паре. Например, дистанцирующиеся партнеры могут попробовать чаще инициировать секс, а "преследователи" могут попытаться более тонко намекать на близость, избегая при этом критики и жестких требований.

Позвольте напряжению нарастать

Наш мозг испытывает больше удовольствия, когда ожидание награды продолжается некоторое время, прежде чем мы ее получим. Так что не торопитесь во время прелюдии, делитесь фантазиями, меняйте места и делайте секс более романтичным.

Отделите сексуальную близость от рутины

Планируйте интимное время и избегайте разговоров о проблемах в отношениях и домашних делах в спальне. Сексуальное возбуждение резко падает, когда мы отвлекаемся и испытываем стресс.

Поддерживайте интерес к сексуальной близости

Экспериментируйте с новыми способами доставлять удовольствие друг другу. Смотрите на секс как на возможность со временем лучше узнать своего партнера.

Прервите рутину и попробуйте что-то новое по мере изменения сексуальных потребностей.

Предложите вашему партнеру помассировать спину или плечо. Люди связывают прелюдию с половым актом, но ласковые прикосновения — это мощный способ продемонстрировать и разжечь страсть даже в дневное время.

Старайтесь быть более эмоционально уязвимыми во время секса.

Поделитесь со своим партнером своими сокровенными желаниями, фантазиями и желаниями. Если вы боитесь эмоциональной близости, подумайте о том, чтобы пройти индивидуальную или семейную терапию.

Сделайте секс приоритетом

Настройтесь на близость, пока телевизор или работа не притупили вашу страсть. Легкая закуска вместе с любимой музыкой и вином может подготовить почву для отличного секса.

Важно понимать, что растущая физическая привязанность и эмоциональная "настройка" на партнера могут помочь вам поддерживать глубокую и значимую связь между собой.

Психолог Джон Готтман считает, что позволяя вашему партнеру влиять на вас, вы можете снова разжечь искру, которая была раньше. По его словам, дружба — это клей , который может скрепить брак: