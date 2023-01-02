Как оживить интимную жизнь в браке: советы экспертов

Быт, рутина, проблемы и просто годы прожитые вместе зачастую превращают любовь в привычку, а былая страсть остается в далеком прошлом. Чувства с годами могут потускнеть, но все остается в наших руках. "Рамблер" расскажет, как возродить интимную жизнь и эмоциональную близость в долгом браке.
По мнению экспертов, наиболее распространенная причина, по которой пары теряют страсть друг к другу и перестают быть близкими в сексуальном плане, — это модель «преследователь-дистанцировщик», которая развивается с течением времени.
Доктор Сью Джонсон объясняет, что когда один партнер становится критичным и агрессивным, другой часто занимает оборонительную позицию и отстраняется.
Исследование, проведенное именитым американским психологом Джоном Готтманом на тысячах пар, показало, что партнеры, которые застряли в этой схеме в первые несколько лет брака, имеют более 80% шансов на развод в первые четыре-пять лет.
Хорошие сексуальные отношения строятся на эмоциональной близости. Другими словами, если вы надеетесь улучшить свои отношения в постели, вам нужно сначала поработать над эмоциональной связью. Сосредоточьтесь на удовлетворении потребностей вашего партнера и сообщайте о своих собственных потребностях с любовью и уважением.
Эксперт ыобъясняют, что пары, которые хотят возродить свою страсть и любовь, должны повернуться лицом друг к другу. Практика эмоциональной настройки может помочь вам оставаться на связи, даже если вы не согласны. Это означает обращаться друг к другу, демонстрируя сочувствие, а не обороняясь. Обоим партнерам нужно говорить о своих чувствах с точки зрения положительной потребности , а не того, что им не нужно.
По словам доктора Готтмана, выражение положительной потребности — это рецепт успеха как для слушателя, так и для говорящего, потому что оно передает жалобы и просьбы без критики и порицания.
«Для этого требуется мысленная трансформация от того, что не так с партнером, к тому, что партнер может сделать, чтобы это сработало. Вы на просто говорите: «Вот, что я чувствую, и вот, что мне нужно от тебя».
На первых парах в браке многие пары одухотворены и возбуждены, живя с партнером. К сожалению, это блаженное состояние не длится вечно. Ученые обнаружили, что окситоцин (гормон привязанности), высвобождаемый на начальной стадии влюбленности, вызывает у пар чувство эйфории и возбуждение от физического прикосновения. Это на самом деле работает как наркотик, давая нам немедленное вознаграждение, которое связывает нас с нашим возлюбленным.
Держаться за руки, объятия и нежные прикосновения — отличные способы подтвердить свою любовь к партнеру. Физическая привязанность создает основу для сексуальных прикосновений, направленных на получение удовольствия.
Сексопатолог и педагог доктор Майкл Стисма рекомендует поставить перед собой цель удвоить продолжительность поцелуев, объятий и чувственных прикосновений, если вы хотите улучшить свой брак.
Измените свой способ инициации секса. Может быть, вы слишком част отказываете своему партнеру или слишком настойчивы. Избегайте критики друг друга и прекратите «игру с обвинениями». Положите конец борьбе за власть и контроль в паре. Например, дистанцирующиеся партнеры могут попробовать чаще инициировать секс, а "преследователи" могут попытаться более тонко намекать на близость, избегая при этом критики и жестких требований.
Наш мозг испытывает больше удовольствия, когда ожидание награды продолжается некоторое время, прежде чем мы ее получим. Так что не торопитесь во время прелюдии, делитесь фантазиями, меняйте места и делайте секс более романтичным.
Планируйте интимное время и избегайте разговоров о проблемах в отношениях и домашних делах в спальне. Сексуальное возбуждение резко падает, когда мы отвлекаемся и испытываем стресс.
Экспериментируйте с новыми способами доставлять удовольствие друг другу. Смотрите на секс как на возможность со временем лучше узнать своего партнера.
Прервите рутину и попробуйте что-то новое по мере изменения сексуальных потребностей.
Предложите вашему партнеру помассировать спину или плечо. Люди связывают прелюдию с половым актом, но ласковые прикосновения — это мощный способ продемонстрировать и разжечь страсть даже в дневное время.
Поделитесь со своим партнером своими сокровенными желаниями, фантазиями и желаниями. Если вы боитесь эмоциональной близости, подумайте о том, чтобы пройти индивидуальную или семейную терапию.
Настройтесь на близость, пока телевизор или работа не притупили вашу страсть. Легкая закуска вместе с любимой музыкой и вином может подготовить почву для отличного секса.
Важно понимать, что растущая физическая привязанность и эмоциональная "настройка" на партнера могут помочь вам поддерживать глубокую и значимую связь между собой.
Психолог Джон Готтман считает, что позволяя вашему партнеру влиять на вас, вы можете снова разжечь искру, которая была раньше. По его словам, дружба — это клей , который может скрепить брак:
«Пары, которые хорошо знают друг друга [и] хорошо разбираются в симпатиях, антипатиях, причудах личности, надеждах и мечтах друг друга, — это пары, у которых есть секс».