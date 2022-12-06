Сигналы, которые выдадут намерения мужчины в отношении вас

Как понять, что вы важны для него. Иногда понять, чего же хочет от вас мужчина, крайне непросто. Мужчины научились вести себя очень осторожно, причем им удается довольно легко убедить женщину в том, что сама женщина хочет слышать, тем самым получая ее расположение. Но мы побеседовали с психологами и готовы рассказать, как понять, какие цели в отношении вас мужчина преследует на самом деле.

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Реакция на отказ от секса

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Не секрет, что мужчина всегда привлекается на внешность женщины, это совершенно нормально. Однако мужчина может скрывать свои намерения относительно интима, так как редкая женщина будет в восторге от такой новости, которую ей сообщит новый знакомый. Мужчины выбирают другую тактику — они пытаются убедить женщину, что у них есть шанс построить долгосрочные отношения, что довольно быстро помогает расположить женщину и получить ее в свою постель. Проверить, насколько серьезно настроен мужчина в действительности можно простым способом, а именно сообщив ему, что вы пока не готовы к близости. Такой «испытательный срок» в идеале длится месяц или два, если мужчина не готов ждать или же жестко агрессирует, задумайтесь, готовы ли вы быть простым развлечением для мужчины?

Готов ли мужчина в вас вкладываться

Для мужчины выражение привязанности и чувств чаще всего происходит через защиту, причем не только физическую, но и финансовую. Мужчина никогда не будет тратить силы на человека, который не представляет для него интереса. Конечно, речь не идет о том, чтобы мужчина обеспечивал вас на ранних этапах отношений, однако «красным флагом» для вас должна стать ситуация, когда мужчина избегает ситуаций, где ему придется за вас заплатить, даже если речь идет об ужине в хорошем ресторане. Задумайтесь, на какое место в своей жизни он вас поставил.

Готов ли мужчина идти на компромиссы