Перечислены разочаровывающие сексуальные эксперименты

Самыми неудачными секс-экспериментами посетители форума Reddit назвали секс в машине, в горячей ванне и с использованием взбитых сливок. Эти и другие разочаровывающие сексуальные эксперименты пользователи сети перечислили в ответ на соответствующий вопрос подписчика раздела AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Совет не заниматься любовью в горячей ванне стал одним из самых популярных, также комментаторы рекомендуют не переносить интим в душ или в море.

Секс в машине также назвали переоцененным.

Прием с использованием взбитых сливок для сексуальной игры также оказался хорош только в воображении попробовавших так развлечься.

Стимуляция анального отверстия разочаровывает многих экспериментаторов: некоторым щекотно, а другим попросту больно.