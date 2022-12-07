Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

Перечислены разочаровывающие сексуальные эксперименты

Lenta.ru

Самыми неудачными секс-экспериментами посетители форума Reddit назвали секс в машине, в горячей ванне и с использованием взбитых сливок. Эти и другие разочаровывающие сексуальные эксперименты пользователи сети перечислили в ответ на соответствующий вопрос подписчика раздела AskReddit.

Перечислены разочаровывающие сексуальные эксперименты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Совет не заниматься любовью в горячей ванне стал одним из самых популярных, также комментаторы рекомендуют не переносить интим в душ или в море.

Секс в машине также назвали переоцененным.

Прием с использованием взбитых сливок для сексуальной игры также оказался хорош только в воображении попробовавших так развлечься.

Стимуляция анального отверстия разочаровывает многих экспериментаторов: некоторым щекотно, а другим попросту больно.

А для других печальным оказался опыт с попыткой заняться сексом втроем.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители