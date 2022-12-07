Перечислены разочаровывающие сексуальные эксперименты

Самыми неудачными секс-экспериментами посетители форума Reddit назвали секс в машине, в горячей ванне и с использованием взбитых сливок. Эти и другие разочаровывающие сексуальные эксперименты пользователи сети перечислили в ответ на соответствующий вопрос подписчика раздела AskReddit.
Совет не заниматься любовью в горячей ванне стал одним из самых популярных, также комментаторы рекомендуют не переносить интим в душ или в море.
Секс в машине также назвали переоцененным.
Прием с использованием взбитых сливок для сексуальной игры также оказался хорош только в воображении попробовавших так развлечься.
Стимуляция анального отверстия разочаровывает многих экспериментаторов: некоторым щекотно, а другим попросту больно.
А для других печальным оказался опыт с попыткой заняться сексом втроем.