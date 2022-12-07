Как найти настоящую любовь

Любовь — высшее благо, то, без чего наше существование безрадостно, бессмысленно, пресно.

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Наша жизнь, благодаря интернету, буквально напичкана возможностями для коммуникаций, общения, знакомств, даже не покидая пределы своего дома. Если раньше родственники и друзья советовали одиноким людям съездить куда-нибудь, сменить место жительства, работу, круг интересов, чтобы найти свою судьбу, то сейчас достаточно одного совета «зарегайся на сайтах знакомств и напиши предпочтения, город или страну, по которым ты хочешь найти половинку». И вот ведь несостыковка — несмотря на эту бесконечную иллюзию выбора, многие люди остаются одинокими и задаются вопросом «Как найти свою любовь?».

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В психолингвистике слово «найти» обладает смыслом физического поиска — я пойду искать свою любовь, будто это кошелёк, который я потерял или гриб в лесу, куда я пришёл с лукошком. Ведь любовь не найти при помощи прилежных поисков. Настоящая любовь приходит сама, как непредсказуемое природное явление, своего рода катаклизм. И ведь чувства накрывают нас совсем не к тому человеку, которого мы мысленно визуализировали в своей голове: длинноногая брюнетка или голубоглазый блондин с шестью кубиками на животе. Любовь такая — вжух! — и ты влюблён кудрявую полторашку или в лысеющего кассира с пузиком. И что интересно, обожаешь этого человека и все его недостатки кажутся совершенствами. Я говорю о настоящей любви, когда ради человека готов на всё, а не про кратковременные увлечения и влюбленности, которые люди путают с истинным чувством.

Подруга долгие годы проводила мысленные кастинги, отсеивая неугодных кандидатов, ходила на свидания, которые её разочаровывали, знакомилась в интернете — что ещё больше её добивало, так как большая часть мужчин из соцсетей были лгунами, аферистами, женатиками или же просто ловеласами, ищущими куда бы временно пристроить свой половой орган. И что парадоксально, сейчас она состоит в отношениях с парнем из их компании, с которым она несколько лет подряд обедала за соседними столиками в рабочей кафешке во время перерывов и перекидывалась приветствиями. Любовь маячила перед её носом столько времени, но она не замечала то, что было перед ней на ладони, гоняясь за придуманным идеальным образом мужчины.

Тут вспомнилась притча про умирающего столетнего мужчину, который никогда не был женат, и на смертном одре рассказал секрет своего безбрачия, признавшись, что всю свою жизнь искал идеальную женщину. А когда единственный раз ему посчастливилось встретить такую, выяснилось, что она искала идеального мужчину — герой притчи не подходил под её запросы.

Не нужно искать совершенство и яростно фильтровать всех, кто не походит под придуманный вами образ. Ведь нам нужна любовь, а не идеальная картинка рядом. Своего человека принимаешь со всеми его недостатками. Да и о себе стоит задуматься: являетесь ли вы идеальными, способными удовлетворить самые строгие запросы? Вряд ли. Поэтому меньше спеси, самолюбования и как бы банально не звучало — больше простоты и понимания, и круг возможностей расширится в разы, позволив вам обнаружить того самого человека.