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39 минут назад

Вопросы, которые нужно задать на первом свидании

WomanHit.ru

Они помогут понять, подходит ли вам новый знакомый и стоит ли продолжать с ним общение.

Вопросы, которые нужно задать на первом свидании
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Первое свидание часто становится походим на собеседование: стремясь узнать, как можно больше о новом знакомом, можно превратиться в настойчивого сотрудника отдела кадров. Не менее печальный вариант — вялотекущий разговор ни о чем. Чтобы избежать этих крайностей, можно задавать небанальные вопросы, из которых узнаете о собеседнике почти всю необходимую информацию.

Что ты планируешь делать на следующей неделе?

Так вы выясните, умеет ли потенциальный партнер планировать свое время, чем увлекается, на что обращает внимание и ставит в приоритет.

Что ты всегда хотел сделать, но так и не попробовал?

Кто-то признается, что мечтал о путешествиях, своем доме или прыжке с парашютом, а у других мужчин совсем не окажется планов и мечтаний.

Ты рассказал кому-то, что идешь на свидание?

Казалось бы, этот вопрос не очень информативен, но, на самом деле, он покажет, насколько открыт ваш спутник, посвящает ли он в личную жизнь близких.

Что тебе нравится и не нравится в свиданиях?

Вы сможете узнать мысли человека сразу и не разочаровывать ни его, ни себя: вдруг мужчине нравятся экстремальные свидания и новый опыт, а вот такие разговоры за столиком ресторана ему кажутся скучными.

Какой день ты бы хотел пережить еще раз?

Счастливые воспоминания расскажут о мужчине больше, чем стандартные вопросы о его амбициях, целях на работе. Вы поймете, что хранит в сердце собеседник, а значит, что для него особенно важно: семья, приключения, друзья или успехи в карьере?

Как стереотип о мужчинах ты ненавидишь больше всего?

Вы узнаете, какой сценарий потенциальный партнер не приемлет: может, он считает, что мужчина вовсе не обязан быть добытчиком в семье или мечтает уйти в декрет.

Если бы ты мог не работать, чем бы ты занимался?

Далеко не многие могут сказать, что и так занимаются любимым делом всей своей жизни. Вот почему так важно прислушаться к ответу на этот вопрос, который способен помочь вычислить даже того, кто совсем не любит брать на себя ответственность. Ведь в списке интересов может быть не только мечта помочь всем животным на планете, но и бесконечный отдых на диване с джойстиком от игровой приставки в руках.

Любовь,
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