Вопросы, которые нужно задать на первом свидании

Они помогут понять, подходит ли вам новый знакомый и стоит ли продолжать с ним общение.
Первое свидание часто становится походим на собеседование: стремясь узнать, как можно больше о новом знакомом, можно превратиться в настойчивого сотрудника отдела кадров. Не менее печальный вариант — вялотекущий разговор ни о чем. Чтобы избежать этих крайностей, можно задавать небанальные вопросы, из которых узнаете о собеседнике почти всю необходимую информацию.
Так вы выясните, умеет ли потенциальный партнер планировать свое время, чем увлекается, на что обращает внимание и ставит в приоритет.
Кто-то признается, что мечтал о путешествиях, своем доме или прыжке с парашютом, а у других мужчин совсем не окажется планов и мечтаний.
Казалось бы, этот вопрос не очень информативен, но, на самом деле, он покажет, насколько открыт ваш спутник, посвящает ли он в личную жизнь близких.
Вы сможете узнать мысли человека сразу и не разочаровывать ни его, ни себя: вдруг мужчине нравятся экстремальные свидания и новый опыт, а вот такие разговоры за столиком ресторана ему кажутся скучными.
Счастливые воспоминания расскажут о мужчине больше, чем стандартные вопросы о его амбициях, целях на работе. Вы поймете, что хранит в сердце собеседник, а значит, что для него особенно важно: семья, приключения, друзья или успехи в карьере?
Вы узнаете, какой сценарий потенциальный партнер не приемлет: может, он считает, что мужчина вовсе не обязан быть добытчиком в семье или мечтает уйти в декрет.
Далеко не многие могут сказать, что и так занимаются любимым делом всей своей жизни. Вот почему так важно прислушаться к ответу на этот вопрос, который способен помочь вычислить даже того, кто совсем не любит брать на себя ответственность. Ведь в списке интересов может быть не только мечта помочь всем животным на планете, но и бесконечный отдых на диване с джойстиком от игровой приставки в руках.