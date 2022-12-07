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2 часа назад

Как Меган Маркл очаровывает принца Гарри: 3 простых секрета

WomanHit.ru

Она смогла покорить сердце настоящего принца и заставить его навсегда изменить свою жизнь.

Как Меган Маркл очаровывает принца Гарри: 3 простых секрета
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В том, что принц Гарри очарован своей женой, нет ни малейшего сомнения: ради Меган Маркл он отказался от всего, что имел, решился на побег из Англии, разорвал контакты с семьей. Британская публика уверена: беглая герцогиня точно знает секрет обольщения, который успешно использует на ярко-рыжем принце.

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Биограф королевской семьи согласен с этими домыслами и считает, что Меган нашла особенный подход к мужу, благодаря которому он с каждым днем влюбляется в супругу все сильнее. Может, пора брать с Маркл пример?

Язык тела

Герцогиня точно знает: мужчины обожают похвалу и лесть, поэтому она не стыдится смотреть на Гарри с нескрываемым обожанием. На всех фото Меган стоит на полшага позади мужа и смотрит на него сверху вниз, а ее глаза сияют от восторга. Такое «зеркало», в котором он выглядит настоящим героем, не может не нравиться!

Кроме того, Маркл, отлично владея языком тела, старается повторять все позы и жесты принца, чтобы он все сильнее проникался к ней доверием.

Нежный шепот

Каждая минута жизни принца Гарри проходила под пристальным вниманием публики и СМИ, поэтому он особенно нуждался в близости. И Меган смогла стать той, кто дал ее сыну леди Ди. Несмотря на все запреты и протоколы, Маркл всегда подчеркивала, насколько она близка с возлюбленным: то нежно брала его за руку, то поправляла одежду и волосы любимого. А еще она обожает шептать: на публике и во время мероприятий она то и дело что-то щебечет мужу на ушко.

Благодаря этому, Гарри уверен, что во враждебном мире точно есть человек, у которого с тобой особая связь.

Хулиганить вместе

Кажется, у Гарри и до встречи с Меган было все: ей оставалось лишь вписаться в выстроенную жизнь принца, как недостающая деталь паззла, стать частью его мира. Но разве Маркл могла ограничиться этой ролью? Вместо того, чтобы раствориться в жизни Гарри, она показала ему свой мир, яркий и веселый.

Она стала для принца глотком свободы, вдохновила на неожиданные поступки, к такой женщине мужчина неосознанно тянется, ведь с ней словно крылья за спиной вырастают.

Эти секреты сложно назвать магией обольщения. Но психологи уверены: все трбки Меган работают с любым мужчиной. Недаром Гарри называет жену своей «ожившей мечтой» и готов противостоять целому миру, если он обернется против его любимой Меган.

Любовь,принц Гарри,
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