Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
48 минут назад

6 признаков, что мужчина будет плохим мужем

Super.ru

Парень вот-вот сделает вам предложение (надеемся, не под бой курантов), а вы не уверены, что проживете с ним долго и счастливо? Составили список признаков, говорящих, что мужчина — не герой вашего романа.

6 признаков, что мужчина будет плохим мужем
Фото: Super.ruSuper.ru

Следит за каждым вашим шагом

Он бдит за вами сутки напролет, а его нос постоянно в вашем телефоне. Парень не отпускает вас от себя ни на шаг не из-за сильной любви, причина такого поведения — его желание получить тотальный контроль над вами. В общем, никакая это не «забота», как утверждает ваш избранник, а абьюз чистой воды. Бегите!

Неудачник — это призвание

Во всех своих бедах он винит злого босса, плохих друзей, неадекватную бывшую — в общем, кого угодно, но только не себя. Еще немного, и неумолимая стрелка вины укажет на вас. Держитесь подальше от таких бедолаг!

Зависим, но не от вас

Будем честны: если мужчина не может жить без вас — это мило, но нездорово. Однако если он страдает от алкогольной, наркотической, игровой и других зависимостей — это уже настоящая катастрофа, которая разрушит не только психику суженого, но и ваш потенциальный брак. Вы же не хотите переквалифицироваться в спасателя?

Экономит на вас

Слова излишни! Вычислить типичного скрягу вам помогут фразы из разряда: «Цветы все равно завянут» и «Фильм можно и дома посмотреть». А представьте только декрет, когда вам придется отчитываться за каждую потраченную копейку!

Избегает помощи по дому

Если рядом с вами не тряпка, а мужчина, он не испугается тех самых тряпок, как и помощи по дому. Нет ничего постыдного, чтобы помочь своей женщине в бытовых делах.

Боится брать на себя ответственность

На вашего мужчину нельзя положиться, и каждый раз он виртуозно уходит от принятия важных решений. Оно вам надо? На ваших хрупких плечах лежит и без того много забот, партнер тоже должен решать вопросы, а не прятать голову в песок.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители