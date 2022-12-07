6 признаков, что мужчина будет плохим мужем

Парень вот-вот сделает вам предложение (надеемся, не под бой курантов), а вы не уверены, что проживете с ним долго и счастливо? Составили список признаков, говорящих, что мужчина — не герой вашего романа.

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Следит за каждым вашим шагом

Он бдит за вами сутки напролет, а его нос постоянно в вашем телефоне. Парень не отпускает вас от себя ни на шаг не из-за сильной любви, причина такого поведения — его желание получить тотальный контроль над вами. В общем, никакая это не «забота», как утверждает ваш избранник, а абьюз чистой воды. Бегите!

Неудачник — это призвание

Во всех своих бедах он винит злого босса, плохих друзей, неадекватную бывшую — в общем, кого угодно, но только не себя. Еще немного, и неумолимая стрелка вины укажет на вас. Держитесь подальше от таких бедолаг!

Зависим, но не от вас

Будем честны: если мужчина не может жить без вас — это мило, но нездорово. Однако если он страдает от алкогольной, наркотической, игровой и других зависимостей — это уже настоящая катастрофа, которая разрушит не только психику суженого, но и ваш потенциальный брак. Вы же не хотите переквалифицироваться в спасателя?

Экономит на вас

Слова излишни! Вычислить типичного скрягу вам помогут фразы из разряда: «Цветы все равно завянут» и «Фильм можно и дома посмотреть». А представьте только декрет, когда вам придется отчитываться за каждую потраченную копейку!

Избегает помощи по дому

Если рядом с вами не тряпка, а мужчина, он не испугается тех самых тряпок, как и помощи по дому. Нет ничего постыдного, чтобы помочь своей женщине в бытовых делах.

Боится брать на себя ответственность