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2 часа назад

Пара поженилась на вечеринке в честь своей помолвки

Lenta.ru

Влюбленная пара из города Нью-Йорк, США, решила избежать стресса в связи с подготовкой к свадьбе и, к удивлению гостей, поженилась на вечеринке в честь своей помолвки. Об этом сообщает The Mirror.

Пара поженилась на вечеринке в честь своей помолвки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

28-летние Виктория и ее возлюбленный Джордж Кертис начали встречаться в январе 2020 года. В феврале 2022 года влюбленные поехали кататься на лыжах. Там Джордж опустился перед возлюбленной на одно колено и предложил ей выйти за него замуж.

Пара не хотела устраивать масштабную свадьбу, а планировали тайно сбежать, но все же хотела, чтобы семья разделила с ними радость. Поэтому влюбленные решили пожениться на праздновании своей помолвки, в присутствии только самых близких родственников и друзей.

Мать Виктории Джоан помогала паре планировать вечеринку, не зная, что на самом деле это будет свадьба.

«Только двое моих друзей и один друг Джорджа знали, что мы собираемся сделать это. Все были в шоке, а мои родители плакали», — сказала Виктория.

Пара собрала 45 гостей в отеле, а затем заявила им, что на самом деле сейчас они станут очевидцами их бракосочетания. За 15 минут жених и невеста переоделись в свадебные наряды и произнесли причитающиеся клятвы.

Молодожены подчеркнули, что день прошел именно так, как им этого хотелось. К тому же пара смогла избежать ненужного стресса, связанного с организацией свадьбы.

Любовь,
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