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1 час назад

Сексолог объяснила важность разговоров во время секса

Lenta.ruиещё 2

Нет ничего хуже секса в полной тишине, считает сексолог Несс Купер. Она объяснила важность разговоров во время секса и дала советы парам в материале для Metro.

Сексолог объяснила важность разговоров во время секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Купер, сексуальное желание и возбуждение возникают в мозге, поэтому важно правильно его стимулировать.

«Сексуальные разговоры может провоцировать выделение гормонов хорошего настроения, таких как дофамин и окситоцин, которые не только возбуждают нас, но и помогают еще больше сблизиться с сексуальными партнерами. Также выделяется тестостерон, стимулирующий возбуждение и оргазм», — пояснила она.

Тем, кто желает разнообразить секс и сделать его более чувственным, она предлагает поэкспериментировать с разговорами, чтобы определить, какие слова лучше подходят. Она убеждена, что одни и те же фразы могут быть возбуждающими для одного человека и отталкивающими для другого.

«Убедитесь, что все происходит по обоюдному согласию, если партнеру неприятны определенные слова и выражения, откажитесь от них», — посоветовала Купер.

Чтобы преодолеть стыд, сексолог предлагает начать с похвалы. По ее словам, женщинам и мужчинам, которые предпочитают следовать за партнером в сексе, может быть приятно услышать от него фразу «хорошая девочка» или «хороший мальчик».

В заключении Несс сказала, что люди, которые не боятся открыться партнеру и рассказать о своих страхах и желаниях, чаще испытывают удовольствие от секса.

Любовь,Красивый секс,
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