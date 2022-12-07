Ситуации, когда стоит самой пригласить мужчину на свидание

Не бойтесь сделать первый шаг. Мы привыкли ожидать приглашения на романтическую встречу от мужчины — ведь он должен проявить решительность. Однако психологи уверены, что женщине не стоит бояться брать инициативу в свои руки. В конце концов, некоторые мужчины страшно стесняются. Почему бы им не помочь? Мы подготовили топ ситуаций, когда можно позвать мужчину и он будет вам за это благодарен.
Мужчины очень болезненно реагируют на отказ женщины, а потому даже если вы отказались прийти по уважительной причине, у мужчины останется осадочек. Если вам небезразличен этот человек, можете смело позвонить или написать, чтобы предложить место и время новой встречи. С большой вероятностью мужчина будет не слишком уверен, что вы согласитесь пойти с ним на свидание еще раз, и это отличный способ развеять его сомнения, а не дожидаться, пока он примет решение. Он будет на седьмом небе от счастья.
Когда вы понимаете, что мужчина долго на вас смотрит, пытается завести разговор по любому поводу или же начинает смущаться в вашем присутствии, хотя это ему не свойственно, можно говорить о том, что он точно испытывает к вам определенные чувства. И нет, они не дружеские. Женщина в такой ситуации может первой сделать шаг навстречу и, например, пригласить на чашечку кофе. Это безобидный жест, не обязывающий вас продолжать близкое общение, если что-то пойдет не так.
Слишком робкие мужчины практически никогда не делают первый шаг, даже если они без ума от женщины. Страх получить отказ настолько велик, что такой мужчина предпочтет отсидеться в сторонке. Как правило, такого мужчину видно сразу, а потому дожидаться каких-то решительных действий от мужчины просто бесполезно, поэтому эту ситуацию можно смело относить к тем случаям, когда мужчина будет вам благодарен за смелость. Берите все в свои руки!