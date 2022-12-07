Ситуации, когда стоит самой пригласить мужчину на свидание

Не бойтесь сделать первый шаг. Мы привыкли ожидать приглашения на романтическую встречу от мужчины — ведь он должен проявить решительность. Однако психологи уверены, что женщине не стоит бояться брать инициативу в свои руки. В конце концов, некоторые мужчины страшно стесняются. Почему бы им не помочь? Мы подготовили топ ситуаций, когда можно позвать мужчину и он будет вам за это благодарен.

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Вы отменили свидание в прошлый раз

Мужчины очень болезненно реагируют на отказ женщины, а потому даже если вы отказались прийти по уважительной причине, у мужчины останется осадочек. Если вам небезразличен этот человек, можете смело позвонить или написать, чтобы предложить место и время новой встречи. С большой вероятностью мужчина будет не слишком уверен, что вы согласитесь пойти с ним на свидание еще раз, и это отличный способ развеять его сомнения, а не дожидаться, пока он примет решение. Он будет на седьмом небе от счастья.

Вы точно знаете, что вы нравитесь мужчине

Когда вы понимаете, что мужчина долго на вас смотрит, пытается завести разговор по любому поводу или же начинает смущаться в вашем присутствии, хотя это ему не свойственно, можно говорить о том, что он точно испытывает к вам определенные чувства. И нет, они не дружеские. Женщина в такой ситуации может первой сделать шаг навстречу и, например, пригласить на чашечку кофе. Это безобидный жест, не обязывающий вас продолжать близкое общение, если что-то пойдет не так.

Мужчина боится признаться вам в чувствах