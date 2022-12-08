Сексолог объяснила, почему нужно разговаривать во время секса

Сексолог Несс Купер назвала секс в тишине ужасным. Свою позицию она объяснила в беседе с Metro.
По словам эксперта, возбуждение, прежде всего, возникает в голове. Поэтому, отмечает она, крайне важно его правильно стимулировать, с чем отлично помогают справиться разговоры.
«Сексуальные разговоры может провоцировать выделение гормонов хорошего настроения, таких как дофамин и окситоцин, которые не только возбуждают нас, но и помогают еще больше сблизиться с сексуальными партнерами. Также выделяется тестостерон, стимулирующий возбуждение и оргазм», — подчеркнула она.
Специалист также отметила, что важно заранее обговорить, какие фразы по отношению к друг другу приемлемы, а какие нет. То, что возбуждает одного, может отталкивать другого, резюмировала она.
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