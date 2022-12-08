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2 часа назад

Супруги потратили тысячи долларов на развод и передумали расставаться

Lenta.ru

В Огайо, США, супруги нашли необычный способ спасти и улучшить свои отношения. Историю о том, как они потратили почти две тысячи долларов на развод и передумали расставаться, публикует Metro.

Супруги потратили тысячи на развод и передумали расставаться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя Алекс и 27-летний Джон познакомились в социальной сети в 2018 году. Девушка призналась, что сразу же влюбилась в молодого человека и всячески пыталась с ним встретиться. Однажды она увидела, что он выложил фотографию из того же бара, в котором на тот момент находилась и она. Тогда Алекс подкараулила Джона на танцполе и познакомилась с ним вживую.

Между новыми знакомыми завязался роман, и вскоре они решили пожениться.

«Я просто сказала ему "давай поженимся", когда мы отдыхали в баре. Мы сразу же купили игрушечные обручальные кольца», — рассказала Алекс.

Всего через две недели после этого она узнала, что беременна.

Паре пришлось спланировать свадьбу за день. В итоге торжество состоялось в гостиной родительского дома Джона. Вскоре после церемонии у супругов родилась дочь. Алекс призналась, что ей было тяжело адаптироваться к роли жены и матери. Кроме того, женщина пережила тяжелую послеродовую депрессию.

Из-за постоянной усталости, недопонимания и конфликтов Алекс решила развестись с Джоном. Они начали встречаться с другими людьми, но благодаря этому осознали, что скучают друг по другу, и помирились. На тот момент пара еще не успела завершить бракоразводный процесс, поэтому его получилось остановить.

Чтобы не повторять прошлых ошибок, Алекс и Джон обратились к семейному психологу. Теперь они много разговаривают, открыто делятся переживаниями и стараются работать над отношениями. Женщина научилась доверять возлюбленному, и, когда у них родилась вторая дочь, она с радостью разделила с ним обязанности по уходу за ребенком.

Любовь,
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