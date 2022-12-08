Как определить свой секс-типаж: мнение сексолога

А к какому относитесь вы и ваш партнер?

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Если с сексуальным темпераментом нам все понятно, то с секс-типажом все не так просто. Существует три основных типажа, основанных на наших чувствах — аудиальный, визуальный и кинестетический. Мы попытались разобраться в них подробнее. А вы уже знаете, какой типаж вам ближе?

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Аудиалы

Не самый распространенный типаж, но все же не стоит его отметать. Если верить статистике, среди нас есть примерно 7% людей, которые по-особенному реагируют на речь и в целом на манеру своего партнера говорить. Возбудить такого человека без того, чтобы не задеть его чуткий слух, невозможно, и часто это становится проблемой для партнера, который не в курсе такой особенности своего любимого человека. Как понять, что вы или ваш партнер относится к аудиалу? Все просто: аудиалы обожают разговоры в постели, Шепот на ушко, комментарии во время самого процесса и любые другие возгласы и стоны приводят их в восторг. Аудиал редко может поймать нужное настроение, если в спальне не играет музыка, которая настраивает его на нужный лад. Часто такие люди крайне сентиментальны.

Визуалы

Популярный типаж, чаще встречается среди мужчин. Не каждый представитель сильного пола способен нафантазировать себе возбуждающий образ, по этой причине женское белье, макияж и чувственные атрибуты в женском образе приводят их в такой восторг. Визуалы обожают наблюдение в любом проявлении, среди них очень часто встречаются вуайеристы. Для визуалов важны декорации для секса. Так, потолок из зеркал с огромной вероятностью вам встретится именно в спальне визуала. Однако понять, что именно возбуждает вашего визуала, непросто, так как фетиш может быть каким угодно, но в любом случае это будет что-то такое, что визуал может рассмотреть со всех сторон и обязательно потрогать.

Кинестетики